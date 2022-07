Evento Despertar de Apex Legends: skin de prestigio, regreso del modo control y recompensas

Load More

En la esquina noreste de Olympus tendremos la clínica de Lifeline donde podremos curarnos a través de un sistema automático. Cuando nuestro personaje esté herido nos deberemos de colocar sobre la plataforma para activar un cable de curación continua. No obstante, solo funcionará si la enfermería está cargada. Además, deberemos de tener cuidado porque la propia clínica avisará si hay alguien que se está curando o si la enfermería se está recargando.

No obstante, los últimos tres meses han estado repletos de contenido nuevo para toda la comunidad como un nuevo PdI en Punto Tormenta, la nueva leyenda Newcastle y muchísimo más.

by Paula González