Baldur’s Gate 3 confirma el lanzamiento del juego para Xbox Series X y S

El director de Baldur’s Gate 3 ha confirmado que el juego saldrá en las consolas de Xbox de la serie X|S este mismo año tras una importante concesión con Microsoft.

Sin ninguna duda, Baldur’s Gate 3 está siendo uno de los juegos que más está arrasando este año. Y es que Larian Studios ha pillado un género muy concreto y ha sabido adaptarlo para que sea un grandísimo éxito.

El juego en PC está consiguiendo cifras astronómicas mientras que todo está preparado para que el título salga en PlayStation a partir de septiembre. Sin embargo, la comunidad de Xbox ha empezado a quejarse por la falta de un anuncio oficial de un porte a su consola.

El principal problema del por qué el juego todavía no tiene una fecha de salida oficial en Xbox ha sido por lo problemas al adaptarlo a la Xbox Serie S, la versión menos potente de la consola de Microsoft.

No obstante, el director del juego ha anunciado que Baldur’s Gate 3 llegará a la consola verse a finales de este mismo año 2023.

LarianStudios

El lanzamiento de Baldur’s Gate 3 rompe el requisito de paridad de Xbox Series X|S

Swen Vincke ha confirmado así que, tras una reunión con el jefe de Xbox, Phil Spencer, Larian Studios por fin podrá lanzar su juego en la Xbox Series X|S.

El principal problema por el que Baldur’s Gate 3 no podía ejecutarse debidamente en la Xbox Series S fue que el equipo no conseguía que el juego funcionase a pantalla compartida. Además, Xbox exige paridad de características a todos los juegos que se lanzan en su hardware por lo que Larian Studios tuvo que elegir entre lanzar el juego en la Serie X|S sin modo cooperativo de pantalla o directamente no lanzarlo.

Sin embargo, según Vincke, Xbox ha dado marcha atrás en su decisión, o al menos ha hecho una excepción a su política para Baldur’s Gate 3. Mientras que la versión Series X tendrá modo cooperativo a pantalla partida, la versión Series S no contará con ella en su lanzamiento.

Evidentemente, se trata de un gran cambio de sintonía por parte de Xbox. Desde el lanzamiento de las consolas, los desarrolladores han tenido problemas a la hora de crear juegos para ambos sistemas ante la negativa de Microsoft a ceder en el requisito de paridad.

La Series S es significativamente menos potente que su hermana más cara, lo que significa que los estudios que quieran llevar al límite la Series X deben asegurarse de que sus juegos funcionen por igual en ambas.

Asimismo, esta decisión por parte de Microsoft tiene grandes implicaciones de cara a futuros juegos.

El hecho de que Xbox abra la puerta a Larian Studios es una señal de que podría estar dispuesta a relajar su política entre ambas series. De esta forma, podríamos esperar que en el futuro otros desarrolladores puedan aprovechar al máximo todas las capacidades de las Series X.

