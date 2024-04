Baldur’s Gate 3: Cuidado con Lae’Zel si vas a tener un romance con ella

Este jugador de Baldur’s Gate 3 nos da este truco para evitar que nos arruinemos si vamos a tener un romance con Lae’Zel.

Baldur’s Gate 3 nos ofrece una gran lista de razas y, a pesar de sus peculiaridades, los githyanki son una de las razas más singulares dentro del juego.

Sin embargo, sus inusuales rituales de apareamiento pueden acabar matando a nuestro Tav o endeudándolo hasta la muerte como bien ha expuesto este jugador.

Cuando iniciamos el romance con Lae’zel utilizará varios objetos de su inventario. Esto hará que en algunos momentos Lae’zel nos ataque ya que forma parte del ritual de apareamiento de su raza.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Y es que más allá de atacar a nuestro personaje, Lae’zel tiene una habilidad increíble de rebuscar entre su inventario para usar los objetos que porta. Y es que da igual lo que lleve encima que lo usará sin miramientos.

“Cuando me lanzó Confusión, me rayé porque no es su clase…. Pensé que tal vez había olvidado que tenía un amuleto o algo que le permitía hacer eso. Pero después, cuando me lanzó el regalo de Karabasan, me di cuenta de que estaba tirando todos los pergaminos y pociones caros que acababa de robar a los mercaderes de Moonrise“, explicó un jugador en Reddit.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Rápidamente los usuarios empezaron a dejar mensajes explicando que ellos también habían tenido experiencias similares con Lae’zel, sobre todo, cuando intentaba atacar a sus personajes.

“Le quité todo su equipo, pero llevaba la comida. Casi me mata a golpes con una salchicha. Por lo demás, estaba completamente desnuda“, añadía otro jugador.

Por todo ello, te recomendamos que en tu próxima partida te asegures de limitar los objetos y el equipo que lleva encima. De lo contrario podríamos perder muchos objetos y armaduras bastante importantes durante el romance con ella.

No dejes de visitarnos con regularidad para estar al día con todo lo que ocurre en Baldur’s Gate 3.

El artículo continúa después del anuncio.