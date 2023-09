Baldur’s Gate 3: la elección del ojo de Tita Ethel

En Baldur’s Gate 3 tendrás una misión especial en donde deberás hacer la elección del ojo de Tita Ethel. En esta guía, tenemos la respuesta que necesitas sobre las consecuencias a las que puedes enfrentarte si las cosas toman un rumbo equivocado.

Durante las primeras fases de Baldur’s Gate 3 hay un momento en el que tienes que decidir si debes entregarle tu ojo a la Tita Ethel. La única razón por la que esta misión es complicada es debido a que la anciana no es tan dulce como parece. Las apariencias engañan y este es el ejemplo perfecto.

Ella prometerá eliminar el parásito que tienes dentro de tu cerebro, pero cuidado, ya que se trata de una trampa. Las consecuencias no son favorables y te causará más daños que beneficios que afectarán el resto de tu aventura.

¿Cuál será la elección conveniente del ojo de Tita Ethel? ¡Vamos a averiguarlo!

Te recomendamos leer con cuidado ya que hay algunos spoilers.

Larian Studios

¿Debemos permitir el beso en el ojo de Tita Ethel?

No, no debes permitir que la Tita Ethel te “bese” el ojo. Esta anciana es una bruja (una criatura con grandes manos y garras gigantescas), y no alguien dulce como aparenta. Las cosas irán completamente mal si permites que te quite el ojo.

Puede que te sientas tentado a dar tu ojo por la cura que te ofrece. Sin embargo, al hacerlo, vas a recibir una desventaja que te acompañará por el resto de la partida y que lleva por nombre “Precio pagado”. Esto no es nada positivo, ya que no podrás asestar más golpes críticos.

La situación empeora cuando Ethel se detiene en mitad del proceso. Lo que te quedará será un ojo verde y dañado, debilidad permanente y lo más “gracioso” es que el parásito seguirá dándote vueltas en el cerebro. Lo prudente es no caer en esta trampa y registrar muy bien la cabaña de esta bruja para encontrarte con una valiosa sorpresa.

Te encontrarás con la anciana mientras discute con dos hermanos, pasando por una casa de té en las zonas del sur del juego.

Así que ahí está. Esto es todo lo que necesitas saber sobre la elección del ojo de la Tita Ethel en Baldur’s Gate 3. Para más información sobre este gran juego, consulta nuestros otros contenidos y guías.