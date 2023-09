Baldur’s Gate 3 se bloquea en PS5, pero Larian Studios ofrece una solución

Baldur’s Gate 3 se bloquea en PS5 debido a un aparente error de PlayStation Network. Larian Studios ha proporcionado a los jugadores de PS5 un arreglo temporal mientras trabajan en una solución definitiva.

Baldur’s Gate 3 se lanzó en PS5 el 6 de septiembre y, a pesar de algunos problemas con los framerates durante las partidas a pantalla dividida, ha funcionado relativamente bien. A pesar de las especulaciones de que el port tenía problemas, la PS5 ha presumido de un rendimiento impresionante con Baldur’s Gate 3.

Sin embargo, ese récord se ha visto emborronado y muchos jugadores de la plataforma están experimentando cuelgues mientras juegan. Los bloqueos de PS5 empezaron a producirse el 19 de septiembre y Larian Studios ha dado algunas respuestas.

Larian Studios propone una solución temporal para cuando Baldur’s Gate 3 se bloquea en PS5

Respondiendo al problema en su cuenta de Twitter, Larian ha explicado que el problema de bloqueo de Baldur’s Gate 3 en PS5 parece estar relacionado con PlayStation Network. Han aconsejado a los jugadores que se desconecten de Internet mientras juegan hasta que se solucione el problema.

Al principio, las caídas y los fallos subsiguientes en la recarga tenían a los jugadores convencidos de que había un problema con sus archivos de guardado. Afortunadamente, desconectarse de Internet parece resolver el problema para la mayoría de los jugadores.

Por desgracia, los que estén ejecutando campañas multijugador, de momento estarán bloqueados para un solo jugador. La pantalla dividida también parece tener algunos problemas, ya que las invitaciones no funcionan mientras se está desconectado.

Larian Studios

Larian anunció que estaban “investigando el problema”, así que esperemos que esté en camino una solución más permanente. Dado que el problema afecta a PlayStation Network, parece que no hay mucho que puedan hacer por su parte.

Por supuesto, eso no ha impedido que se exija a gritos que resuelvan el problema. Por suerte, algunos jugadores han tenido la amabilidad de agradecerles su oportuna respuesta. “Acabo de empezar a tener problemas, he venido a comprobarlo y hace un minuto, ha sido la respuesta más rápida que he visto nunca”, dijo un usuario elogiando a Larian.

Sin respuesta por parte de PlayStation

PlayStation aún no ha reconocido oficialmente el problema. Por ello, no se sabe si anunciarán una solución cuando se produzca.

Dado que hasta ahora Larian ha mantenido informados a los jugadores sobre el problema de bloqueo de Baldur’s Gate 3 en PS5, es probable que lo anuncien cuando se resuelva.