Baldur’s Gate 3 sufrirá una fuerte censura en Japón

Los últimos detalles sobre la versión japonesa de Baldur’s Gate 3 han revelado que el juego censurará elementos como la desnudez y la violencia en consonancia con las leyes de contenido más estrictas del país.

Baldur’s Gate 3 se ganó rápidamente una reputación por su contenido para adultos. A los que jugaron a la versión de acceso anticipado del juego se les mostró gran parte de la sangre y los desmembramientos que aparecerían en la versión final.

Incluso antes del lanzamiento, la arriesgada escena del oso de Baldur’s Gate 3 saltó a los titulares, ya que era atrevido que un juego basado en la licencia D&D 5E presentara algo que normalmente solo se vería en las franquicias como GTA o Saints Row.

Sin embargo, esto cambiará bastante con la versión japonesa de Baldur’s Gate 3 debido a que eliminará parte del contenido para adultos, y es que sus leyes son muchísimo más estrictas que lo podríamos esperar en otros lugares del mundo.

Baldur’s Gate 3 censurará el gore y el desnudo en la versión japonesa

La distribuidora de Spike Chunsoft será la que publique la versión de Baldur’s Gate 3. Sin embargo, en su página web ha confirmado que ha tenido que realizar ciertas modificaciones para tener la calificación CERO en el país. Este parámetro es que el permite que el título pueda venderse o no.

Para ello se ha tenido que eliminar cualquier desnudo en Baldur’s Gate 3. Aunque en la versión occidental es una opción somos los usuarios quienes decidimos activarlo o desactivarlo. Sin embargo, los jugadores nipones ni siquiera podrán decidirlo.

Por otro lado, en cuanto a la violencia, la versión japonesa de Baldur’s Gate 3 eliminará las representaciones de órganos internos. Siguiendo en esta estela olvidaos de la opción de torturar a los prisioneros en la sección del campamento de los Goblin del primer acto.

Estos recortes pueden parecer extraños, pero títulos como The Last of Us Parte II obtuvieron una calificación CERO Z. Esta es la más alta que ofrece la junta, e incluso ese también tenía una escena recortada. Sony tiene las directrices de contenido más estrictas de los tres grandes fabricantes de consolas, especialmente en Japón lo que explica una censura tan fuerte.

Eso sí, estos cambios solo se han anunciado para la versión de PS5 de Baldur’s Gate 3 en Japón y en PC. Dicha censura no significaría mucho en esa plataforma, ya que es fácil restaurar el contenido cortado mediante mods, permitiendo a los jugadores japoneses disfrutar de la escena del oso de Halsin en todo su esplendor.