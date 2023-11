Cómo despertar a Art Cullagh en Baldur’s Gate 3 para deshacer la Maldición de las Sombras

La Maldición de las Sombras se extiende por una parte de Faerun que deberás atravesar en Baldur’s Gate 3, pero tienes forma de disiparla, si despiertas a Art Cullagh.

Cuando llegues a la Posada de la Última Luz en Baldur’s Gate 3, te encontrarás con los Puño Ardiente y una nueva preocupación. En una cama descansa un tal Art Cullagh, un Puño Ardiente que lleva años vagando por la Maldición de las Sombras, y un personaje que será clave en Baldur’s Gate 3 si quieres disipar dicha maldición.

Si cuentas con Halsin en tu campamento en lugar de Minthara, te hablará de Thaniel, un niño con el bosque en su mirada. La clave para disipar la Maldición de las Sombras. En sueños, Art Cullagh mencionará a Thaniel en una especie de canción que repite una y otra vez, hilando algunos hilos que te faltan. Si vas al campamento a hablar con Halsin, el druida se dirigirá a Última Luz para vigilar a Art Cullagh y te pedirá que encuentres una forma de despertarlo.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Incluso si no cuentas con Halsin, la mecánica será la misma aunque no tengas pistas: tienes que despertar a este señor. Y las pociones o conjuros no sirven.

Aquí te explicamos cómo despertar a Art Cullagh en Baldur’s Gate 3 y qué hacer si la has liado más de la cuenta en la Posada.

LarianStudios

Para despertar a Art Cullagh tendrás que dirigirte a la Casa de Sanación en Baldur’s Gate 3

La Casa de Sanación se encuentra también en las tierras malditas por las sombras. De modo que más te vale haber recibido ya la bendición de Isobel o la de la Pixie, o llevar una luminaria lunar contigo. Dicho esto, tendrás que atravesar el Campo de Batalla abandonado y buscar un puente. Así llegarás al cementerio y a la Casa de Sanación. En realidad la Casa de Sanación es un edificio bastante amplio y tiene varios accesos, desde el cementerio o desde el Gremio de Canteros.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

En una de las grandes salas del lugar encontrarás a varias “enfermeras” siguiendo la lección de un “doctor”. El doctor es Malus Thorm, que ya con el apellido te lo dice todo. Derrótale (con combate o sin él) para hacerte con el laúd maltrecho.

Larian Studios

Con el laúd, estamos listos para volver a la Posada Última Luz, tocar el instrumento o dárselo a Halsin. Esto despertará a Art Cullagh y estarás un paso más cerca de disipar la maldición en Baldur’s Gate 3.

¿Qué hago si la he liado en la Posada y Art Cullagh está muerto?

Me alegra que me hagas esa pregunta. Sí, me pasó. Con el combate en el que Isobel puede ser secuestrada, pueden ocurrir cosas muy malas. Si los engendros de Thorm se llevan a la clériga, la Posada se verá sumida en la Maldición de las Sombras. Los refugiados morirán o los tendrás que matar al convertirse en malditos. Art Cullagh también morirá si ocurre esto en la Posada.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Por suerte, Baldur’s Gate 3 tiene una solución para todo (a veces más de una) y podrás usar el Conjuro Hablar con los muertos sobre Art Cullagh para que te hable sobre Thaniel. Con esta información, ya podrás ir a buscar a Halsin y prepararte para disipar la maldición de las Sombras.