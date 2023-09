Dónde encontrar la raza Kuo Toa en Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 tiene una amplia variedad de razas dentro del juego, pero si encontrar la de Kuo Toa se te está haciendo bola te explicamos cómo y dónde encontrarla.

Llegados a este punto nadie puede rebatir la afirmación de que Baldur’s Gate 3 es un juego enorme y con muchos secretos para los jugadores. Estos secretos no son para nada obvios, lo que significa que si no estamos atentos nos los podríamos perder si no estamos atentos.

Uno de esos secretos es la raza Kuo-Toa en Baldur’s Gate 3. Esta es una raza oculta en el juego y son criaturas que son mitad peces y mitad humanos.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Si quieres desbloquear la raza Kuo-Toa en el juego de Larian Games solo tienes que seguir leyendo.

Regístrate gratis en Dexerto y recibe Ver menos anuncios | Modo Oscuro | Ofertas en juegos, TV y películas, y tecnología Email Registrarse

Baldur’s Gate 3: Cómo encontrar la raza secreta Kuo Toa

LarianStudios

La raza Kuo-Toa puede encontrarse bastante pronto en Baldur’s Gate 3. De hecho, lo podemos encontrar directamente en el Acto I. Los pasos para encontrarla son los siguientes:

Vamos al Underdark después de llegar al Campamento Goblin y nos vamos al Puesto Selunita. Aquí nos tendremos que enfrentar a un Drow y a un Beholder que estarán en la zona Después nos vamos hacia el oeste hasta que encuentres un abismo. Te avisamos que no saltes a lo loco y es mejor usar el Saltar normalmente no es recomendable y es mejor si usas Caída de pluma para asegurarnos de que no nos despatarramos al llegar abajo. Una vez que hayamos saltado tendremos que avanzar. En la cueva Festering Cove nos encontraremos con los Kuo-Toa.

Asimismo, es importante mencionar aquí que hay una misión, pero es opcional. Además, tendremos la opción de salvar al Kuo-Toa de BOOOAL.

¡Y ya está! Esto es todo lo que tienes que saber sobre cómo descubrir la raza de mitad pez y mitad humano en Baldur’s Gate 3.