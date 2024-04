El héroe menos esperado puede salvar tu vida en Baldur’s Gate 3

Las ratas de la Ordalía de Shar tienen algo más en Baldur’s Gate 3, tanto que, si tomas las decisiones adecuadas, pueden ser el héroe que acuda en tu ayuda en una dura batalla.

Los jugadores de Baldur’s Gate 3 mencionaron algunas extrañas interacciones que tuvieron con ratas en la Ordalía de Shar. Tienen su propia historia, a la que nos referiremos enseguida, pero lo más interesante es que estas ratas pueden acudir en tu ayuda.

Un jugador en particular se encontró en una situación complicada contra Balthazar, que puede ser un combate difícil de superar si no estás preparado.

“No me quedaba movimiento. Me centré en DPS y descuidé la defensa, así que tenía 15 AC para 50 hp. Flesh puede prácticamente matarme de un tiro“, compartió ‘ComprehensiveCopy824’ en Reddit. “Afortunadamente, había una rata que se había unido al combate cuando Flesh enfureció (no me preguntéis por qué, no tengo ni idea). Así que cuando llegó su turno, atacó a la rata en su lugar.”

Más fans compartieron en los comentarios sus propias experiencias con una rata que aparecía al azar y les salvaba de una destrucción asegurada, un héroe inesperado en Baldur’s Gate 3. Pero, ¿cómo ocurre esto?

En el segundo nivel de las pruebas de la Ordalía de Shar, puedes bajar por una roca escarpada para llegar a los pies de la estatua gigante de Shar. Aquí puedes leer un libro e inspeccionar la efigie rota para conjurar a una rata con la que puedes hablar.

Aquí descubrirás que las ratas de la Ordalía de Shar son en realidad muchas “piezas” de una sola persona: Lyrthindor.

Así que estas ratas no son ratas normales. En realidad son muchas partes de un hombre, y pueden acudir en tu ayuda en la batalla si decides enfrentarte a Balthazar cuando te encuentres con él por primera vez. Sin embargo, no esperes que sean amables contigo, ya que un jugador también explicó que “[la rata] me dijo que me jodiera y me fuera” después del combate.

No harán mucho daño, para ser justos, pero la distracción que proporcionan es suficiente para darte tiempo a reaccionar de la forma que quieras para ganar el combate. De hecho, si Balthazar está bajo, la rata puede matarlo por ti.

Así que, la próxima vez que estés paseando por la Ordalía de Shar, asegúrate de mirar a tu alrededor y aprender la historia de las ratas. Nunca se sabe, puede que tengas un nuevo amigo que te ayude a salir de situaciones difíciles.