El rescate de los Gondianos en Baldur’s Gate 3 es mucho más fácil con este NPC

Liberar a los gondianos en Baldur’s Gate 3 puede ser todo un reto, pero este aliado puede ofrecer una ayuda muy valiosa.

En Baldur’s Gate 3, los gondianos son devotos del dios de la artesanía, Gond. También son uno de los muchos aliados que puedes reunir para que te ayuden en la batalla final contra el Netherbrain. Sin embargo, su ayuda depende de que consigas rescatarlos de la Fundición Guardia de Acero en el Tercer Acto.

Por desgracia, la misión de rescate de los Gondianos es un encuentro que ha supuesto un verdadero quebradero de cabeza para muchos jugadores. Por suerte, un jugador ha encontrado un NPC aliado que puede hacer que la experiencia sea mucho más fácil.

El Azotamentes amistoso de Baldur’s Gate 3 es un recurso de combate

Omeluum es un tipo único de Azotamentes. Consiguió cortar su conexión con el Cerebro Anciano y, como resultado, es sorprendentemente humanitario. También es un regalo para tu equipo, como descubrió un jugador en el subreddit del juego.

El jugador -que le puso un apodo bastante mono- alabó las utilísimas habilidades de teletransporte de “Omelet” y dijo que “me salvaron dos veces durante la fuga de los Gondianos […] los miembros de mi grupo habrían muerto.”

A continuación, describió dos momentos increíblemente decisivos en los que Omeluum sacó a Halsin y Jaheira del peligro. No sólo sacó a estos dos luchadores del peligro inmediato, sino que su huida evitó que todo el grupo tuviera que enfrentarse a “los millones de peces” que custodian la prisión.

Desgraciadamente, no todos los que comentaban estaban en posición de cosechar los frutos de tener a Omeluum en su grupo: “Adivina de quién es el calamar que no puede teletransportarse porque GENIO-Tav le vendió una Flor de Sussur en la Infraoscuridad hace 80 horas. Incluso intenté robársela durante la misión para deshacerme de ella, pero no funcionó.”

Para los lectores no familiarizados, la Flor de Sussur es esencialmente una jaula mágica de Faraday. No es una gran elección para un aliado que depende tanto de sus habilidades mágicas. Si esperas beneficiarte de las habilidades arcanas del “mejor calamar”, evita definitivamente cometer ese error.

