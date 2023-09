Error 516 en Baldur’s Gate 3: ¿Qué es y cómo corregirlo?

Distintos jugadores han estado reportando de un problema. Se trata del error 516 en Baldur’s Gate el cual básicamente no deja guardar las partidas y obviamente, es una situación bastante delicada. Acá te diremos de qué va todo esto y si hay soluciones para remediar esto.

Uno de los videojuegos que han tenido mejor cabida este año 2023 ha sido sin duda Baldur’s Gate 3. Este título de Larian Games tiene todos los elementos que los fanáticos de los RPG desean, así como una historia maravillosa con personajes intrañables.

Pese a todos los elogios, el título no ha sido ajeno a la polémica, al menos en cuanto a rendieminto técnico o fallas se trata.

Afortunamdamente el estudio detrás del desarrollo del juego ha sido muy diligente, resolviendo cualquier tipo de problema que surge.

A pesar de lo anterior, hay una problemática que se está desarrollando, y es una muy grave. Se trata del error 516, el cual no permite que los jugadores guarden sus partidas.

¿De qué trata de Error 516 en Baldur’s Gate 3?

Como te habíamos mencionado, este error es un problema que muchos jugadores están experimentando. La gravedad del mismo es elevada, ya que básicamente no les permite guardar sus partidas, haciendo que el juego sea inútil.

Usuarios han copartido sus experiencias y quejas en redes sociales, sobre todo en Reddit:

En la publicación original, el usuario comentaba su experiencia diciendo: “Lo busqué, es un problema de guardado. Tengo como 1,5 TB abierto en mi unidad D (donde BG3 se lleva a cabo), pero seguí adelante en la supresión de todos mis guardados. Incluso he reiniciado el juego, he validado mis archivos, pero sigue sin guardar. No hay guardado rápido. No sé lo que está pasando, pero tengo 36 horas en el juego.”

Otro usuario comentó: “Si hablaste con un comerciante, habla con el mismo (cualquiera posiblemente, no sé, nunca lo intente con otro) y presiona el boton de abajo a la izquierda para comerciar durante el dialogo. esto fue una solución para mi.”

A pesar de lo anterior, muchos jugadores relatan sus experiencias diciendo que este error les está dañando totalmente la experiencia de juego.

¿Cuál es la solución al Error 516 de Baldur’s Gate 3?

Lamentablemente, aún no existe una solución oficial, sin embargo, hay métodos para resolverlo que los jugadores pueden tener en cuenta. Acá vamos a repasarlos.

Revisa si hay suficiente espacio en la unidad de instalación

Es importante tener en cuenta la disposición de la memoria. Si has instalado el juego, lo más probable (por defecto), estará ubicado en la Unidad C del sistema. Lo ideal es que tenga al menos 50 GB libres. Si notas que hay menos, tendrás que liberar espacio.

Es importante que tengas cuidado al eliminar archivos, ya que no deses borrar información importante de tu PC. También asegúrate de eliminar la caché de programas que no uses.

Una vez hecho esto, verifica si puedes salvar las partids del título sin problema.

Comprueba la unidad de instalación

El problema también puede venir en caso de que HDD/SSD no funcione correctamente. Deberás asegurarte de que todo funcione correctamente. Si has hecho la prueba y notas que efectivamente, la unidad falla, tendrás que instalar el título en otro luga y cambiar su directorio de guardado.

Reinicia el juego

Puede sonar simple, pero nunca falla. A veces reiniciar el juego es todo lo que se necesita para lograr una mejor optimización. Entonces, cierra el juego por completo y asegúrate de que no hayan ventanas abiertas en segundo plano que se asocien con la ejecución del título.

Reinicia el equipo y vuelve a abrir el juego. En caso de que el problema persista, sigue con el siguiente paso.

Desactiva el software de terceros de forma temporal

Algunos softwares de otras compañías pueden interferir con ciertos mecanismos de guardado, por ejemplo, los antivirus. Todo esto da como resultado problemas, incluyendo al molesto Error 516 en Baldur’s Gate 3.

Una posible solución sería desactivar estos programas de manera temporal y para esto tendrás que abrir el Administrador de Tareas. El comando para abrirlo en Windows es: Ctrl + Shift + Esc.

Luego ve a la pestaña que dice “Procesos” y empieza a hacer una búsqueda de los softwares de terceros que están activos y que pudieran estar interfiriendo con el juego.

Selecciona los procesos haciendo clic derecho. Te saldrán unas opciones y deberás elegir “desactivar”, en otros casos es “finalizar tarea” y así los desactivarás de manera temporal.

Al hacer esto podrás inicar el juego nuevamente. Si el problema aún siga, tendrás que ir al próximo paso.

Desabilita el gurdado cruzado

Si usas la función de guardado cruzado por tener diferentes plataformas, es probable que los problemas que tengas con Baldur’s Gate o cualquier otro juego se deban a este detalle. Entonces, lo mejor es desactivar esto temporalmente.

Vas a entrar al juego y al ubicar la opción de “guardado cruzado”, vas a desactivarla

Luego, guarda la partida y mira si el error se pudo solucionar.

Elimina los archivos del juego manualmente

Eliminar manualmente los archivos del juego podría ser una solución, pero hay que tener mucho cuidado ya que es arriesgado y podría provocar pérdida de datos importantes.

Lo primero que debes hacer es llevar a cabo una copia de seguridad de los archivos que deseas del título.

Por último, te dejamos un vídeo del Youtuber “TDC Gaming” de esta forma podrás ver como llevar a cabo algunas de las soluciones que te acabamos de dejar:

Esperamos que algunas de estas potenciales soluciones te hayan sido de ayuda.

