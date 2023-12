Error vulkan en Baldur’s Gate 3: cómo solucionarlo

Si estás jugando a Baldur’s Gate 3 y te ha saltado un error con el Vulkan no te desesperes porque te echamos una mano con un par de soluciones para que puedas seguir jugando.

Baldur’s Gate 3 fue escogido como el GOTY (juego del año) de 2023 gracias a su narrativa, jugabilidad y sus icónicos personajes. Y es que con tanto por ofrecernos y tantos finales es casi imposible encontrar cada uno de los detalles en tan solo una run.

A pesar de todo el cariño que le han puesto los desarrolladores, puede que de vez en cuando te hayas encontrado algún error. Uno de ellos puede ser el error de Vulkan en Baldur’s Gate 3.

En el caso de que sea tu caso no te preocupes porque te contamos cómo solucionar el error de Vulkan en Baldur’s Gate 3 para que puedas seguir con tu partida como si no hubiese pasado nada. Eso sí, guarda siempre que puedas para asegurarte de que no se elimina nada.

Cómo solucionar el error de Vulkan en Baldur’s Gate 3

Larian Studios

La solución es cambiar el programa de ejecución de Vulkan a DirectX11. Vulkan es un programa base dentro de los videojuegos para poder darle vidas en 3D. Debido a ello, si este falla lo más probable es que no podamos jugar al título al que le quedamos hincar el diente.

Lo más probable es que si tienes un equipo con hardware antiguo o una gráfica de Nvidia esta opción debería de estar activada por defecto. Sin embargo, si no es el caso o si tienes un equipo de alta gama o con tarjeta gráfica de AMD, estará activada la opción Vulkan. Es en este caso donde te recomendamos que lo cambies para que te deje de dar error. Esto es debido a que el juego de Baldur’s Gate 3 se ha construido con DirectX11 por lo que juego tirará mejor con él.

Para realizarlo será tan fácil como realizar los siguientes pasos:

Abrimos Baldur’s Gate 3 Hacemos clic en el icono del engranaje que hay al lado de “jugar” Ahí seleccionamos que se ejecute con “DirectX 11”.

No obstante, si has cambiado de Vulkan a DirectX11 y sigue dándote problemas échales un vistazo a los requisitos mínimos del juego solo por saber si no hay ningún otro elemento dentro de tu PC que te esté dando problemas.

Si cumples con los requisitos prueba en desinstalar o instalar el juego y si todo falla te recomendamos que te pongas en contacto con el servicio técnico de Larian Studios.