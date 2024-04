Este adorable bug de Baldur’s Gate 3 pone a Gale a dormir con tus mascotas

El último bug de Baldur’s Gate 3 hace que Gale pueda dormir con sus mascotas, y no hay nada más adorable en todo el juego.

Como cualquier otro juego, Baldur’s Gate 3 sufre de bugs. Algunos de ellos pueden ser bastante molestos y causar problemas con el juego. Otros crean oportunidades para que los desarrolladores lo incluyan dentro del título.

Justo lo último es lo que le ha ocurrido a un jugador en Reddit donde dos mascotas podían unirse al descanso nocturno.

Después de una escena del acto 1 en la que tenemos una pesadilla con el cachorro del Oso lechuza, Gale se mueve en su cama dejando espacio a otra persona. Aquí tanto Rasca como el cachorrito del Oso lechuza están tumbados encima de la cama de Gale.

Larian Studios

“Vale, que alguien haga un mod en que Rasca y/o Oso lechuza puedan acurrucarse junto a nosotros en el saco de dormir. A Rasca seguro que le encantaría”, pedía un usuario.

“Gale es un papá gato. Sabe cuándo deja de ser su cama”, añadía otro jugador.

Al principio el jugador que lo encontró lo calificó como un bug. Muchos jugadores sugirieron de que en verdad podría ser una característica intencionada del juego.

“He jugado varias veces y es la primera vez que me ocurría. Estaba encantado (no hace falta ni decirlo)… y también inseguro de si era realmente un error o era parte de una nueva actualización”, explicaba el autor del post.

Intencionado o no, la idea de que Gale pueda compartir su cama con los animales del grupo es bastante entrañable y encaja a la perfección con su personalidad.

Tendremos que esperar a las próximas semanas para ver si Larian decide dejarlo como una característica dentro del gameplay o bien algún grupo de modders se adelantan y lo incluyen por su cuenta.

No dejéis de visitarnos para descubrir si este bug de Gale con las mascotas se oficializa.