Gortash y Oran en Baldur’s Gate 3: ¿a quién matar y a quién tener de aliado?

Cuando llegues al Acto 3 en Baldur’s Gate 3 se te presentará un pequeño gran dilema con respecto a Oran y Gortash. ¿Deberías aliarte con alguno de ellos? ¿Hay que matarles en algún orden específico? ¡Aquí te lo explicamos todo!

Baldur’s Gate 3 te presenta muchísimos desafíos, misiones principales, misiones secundarias, decisiones que parecían no ser importantes pero que al final son clave en tu partida. El juego va de decidir qué hacer, si debes ayudar al Emperador, con qué personaje tener un romance…

Una de esas decisiones (o, bueno, varias de ellas) están relacionadas con dos personajes de los que sabes que no te puedes fiar. Aquí te contamos qué pasa con Gortash y Oran en Baldur’s Gate 3 y cómo debes hacer las cosas.

A continuación encontrarás spoilers del Acto 3 de Baldur’s Gate 3.

Quiénes son Gortash y Oran en Baldur’s Gate 3

La Absoluta elige a tres “campeones” para representarla y tomar el control de Faerûn, estos son Ketheric Thorm, Enver Gortash y Oran la Roja (en inglés, Orin, no entendemos por qué el cambio de nombre). Thorm es seguidor de Myrkul, Gortash de Bane y, por último, Oran es seguidora de Bhaal.

Cuando avances suficiente en la historia, sabrás que Gortash te espera en la Encrucijada de la Sierpe y te propondrá un trato: matar a Oran la Roja y compartir el poder con él. Además te revelará que hay un impostor en tu campamento. Cuando llegues a tu encuentro con Oran en las alcantarillas, también descubrirás que la seguidora de Bhaal propone otro trato: matar a Gortash y luego tener un duelo con ella para elegir quién se queda con el control de todo. Como ves, todo acaba en muerte y destrucción.

Pero, sabiendo que el final, de una manera o de otra, será el mismo, ¿en qué orden deberías hacer las cosas? ¿Y cómo? Vamos a profundizar en la elección de aliado o combate de Gortash y Oran en Baldur’s Gate 3.

¿Deberías aliarte con Oran o con Gortash en Baldur’s Gate 3?

Sabiendo que ambos te van a proponer un trato, y que puedes rechazar ambos (con el consiguiente combate), ¿cuál debería ser el orden a seguir? Por supuesto, como la mayoría de las decisiones en Baldur’s Gate 3, todo es subjetivo. Pero esto es lo que te recomendamos nosotros:

Deberías aliarte con Gortash y matar a Oran primero. De hecho, puedes incluso evitar el combate con Gortash el máximo tiempo posible, ya que es posible que muera de otra forma conforme avance la historia.

¿Por qué te proponemos esto? Bien, la respuesta es sencilla: Larian ha hecho especialmente molesta (o porculera, como diríamos en mi pueblo) a Oran. No se trata únicamente del tema de tener un impostor en el Campamento, lo que puede llevarte a no contar con algún Compañero cuando más falta te haga. Se trata también de que la Cambiaformas va a aparecer cada dos por tres a molestar. Básicamente se está buscando un hachazo en la cara.

Por otro lado, aliarte con Gortash te facilitará el paso por Puerta de Baldur, ya que la Guardia de Acero dejará de ser hostil para ti. Esto también te permitirá tener más tiempo para salvar al padre de Wyll o encontrar la forma de vencer fácilmente a ese ejército de mechas que tiene el seguidor de Bane.

¿Qué pasa con el Compañero secuestrado por Oran si me alío con Gortash en Baldur’s Gate 3?

Lo primero que tienes que saber es que no hay ningún tipo de prisa. Oran no se tomará en serio tus descansos largos y no “pasará el tiempo” para el secuestrado. Una vez rescatado, de la manera que sea, tampoco habrá ningún tipo de trauma para el Compañero. Pero puedes perderle si no manejas correctamente la discusión en el altar donde luchas contra ella.

Los compañeros a los que pueden secuestrar Oran son Lae’Zel, Gale, Halsin o Minthara, además de la niña Yenna.

Para hacer frente a Oran sin matar a Gortash y rescatar a tu Compañero, tendrás que acceder al Tribunal del Asesinato y conseguir el Amuleto de Bhaal. Continúa con la misión de Investiga los asesinatos para poder completar esta parte.

