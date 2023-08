Guía lanzamiento Baldur’s Gate 3: predescarga, tamaño del archivo, hora de lanzamiento

El lanzamiento de Baldur’s Gate 3 está a puntito de llegar y la comunidad está impaciente por explorar los Reinos Olvidados en todo su esplendor. Si estás un poco perdido, te traemos esta guía para que sepas qué tienes que hacer.

Baldur’s Gate 3 ya se está preparando para lanzar el juego al completo el 3 de agosto. Por ello, más de uno querremos jugar lo antes posible para sacarle el máximo provecho al juego inspirado en Dragones y Mazmorras.

Para despejarte todas las dudas en un abrir y cerrar de ojos, te contamos cómo predescargar el juego, el tamaño de los archivos y la hora en la que se lanza según la región.

¿Podemos predescargarnos Baldur’s Gate 3?

No, por desgracia no podemos predescargarnos Baldur’s Gate 3. No obstante, hay una buena razón para ello que los propios desarrolladores de Larian Studio han explicado.

A través de Twitter han contado que debido a que el juego está en Steam y ya existe una función de acceso anticipado, cambiarlo a la predescarga literalmente “rompería el juego” para aquellas personas que están jugando al acceso anticipado.

Tamaño del archivo de Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 ocupa la friolera de 122 GB, lo que lo sitúa a la altura de titanes como Red Dead Redemption 2 y Microsoft Fight Simulator. El hecho de que no podamos hacer la predescarga solo hace que sea aún más doloroso descargárnoslo.

Según nuestro internet tardaremos más o menos, pero espera un tiempo considerable para instalarlo en nuestro dispositivo.

Hora de lanzamiento de Baldur’s Gate 3

Como ya hemos dicho, Baldur’s Gate 3 sale a la venta el 3 de agosto de 2023, pero concretamente a las 17:00 horas (peninsular español).

Si quieres saber cuándo saldrá en tu país/ciudad puedes entrar en esta web para hacer el cambio de horario.

Esperamos que con toda esta información podamos empezar por todo lo alto nuestro viaje por los Reinos Olvidados. ¡Por fin está aquí!