Jaheira en Baldur’s Gate 3: ¿Puede haber romance con la Druida?

Parte de la aventura en Baldur’s Gate 3 es ganarte la aprobación de tus compañeros, muchas veces porque buscas el erótico resultado. Pero, ¿puedes tener romance con Jaheira, la Druida?

A Jaheira la conocerás en el Acto 2 de Baldur’s Gate 3, así que si no has llegado hasta ahí y no te quieres hacer spoiler, ¡sal de aquí ahora mismo!

Para quienes ya han llegado, podemos seguir hablando.

Jaheira es un personaje que muchos veteranos conocen, y como buen personaje con un lore ya establecido, su moral es inamovible. De modo que si la quieres reclutar y quieres ganarte su aprobación, será mejor que sigas nuestra guía.

Cómo reclutar a Jaheira

Jaheira estará al mando de los Arpistas en la Posada Última luz, y no se fiará de ti fácilmente. Tendrás que ganarte su confianza con unas cuantas tiradas, y aún así no será muy amistosa. Pero con el ataque de las fuerzas de Ketheric Throm a la posada, decidirá unirse a ti en la batalla.

Si el ataque en la Posada Última Luz te fue mal (como a mí), el objetivo de Jaheira será rescatar a Isobel con vida. Atacaréis las Torres Alzaluna y se unirá a tu campamento. Pero cuidado, pues yo tuve un pequeño bug a este respecto:

Al veces a Ketheric Throm, parece que incluso no has acabado con ella, Isobel podría considerarse fallecida. Entonces Jaheira (en mi partida al menos) se cogerá un buen rebote y dejará el Campamento. No obstante – y por eso creo que es un bug – volverá al Campamento en el Acto 3 como si no hubiera pasado nada.

¿Qué aprueba Jaheira? ¿Qué te restará puntos de aprobación?

Esto es fácil de responder, ya que el esquema de Jaheira es muy similar al de Halsin.

Jaheira aprueba:

Actos generales de heroísmo

Mostrar cualidades de liderazgo

Ser decisivo a la hora de resolver situaciones

No aprueba:

Actos de crueldad innecesaria

Ser cobarde o mentiroso

¿Puedo tener romance con Jaheira en Baldur’s Gate 3?

Aunque ya se había dicho que todos los compañeros serían romanceables, Jaheira no es una opción en Baldur’s Gate 3.

Al ser un personaje bien establecido en el lore, tiene sentido que sea así y que no tenga una historia de amor preparada. Sin embargo, aún puedes obtener su aprobación y desaprobación como con cualquier otro miembro del grupo. Su opinión sobre ti puede influir en ciertos aspectos, pero no necesariamente en algo romántico.