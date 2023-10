7 juegos tipo Badur’s Gate 3 que deberías probar si te gustan los CRPG

Hemos hecho una genial lista donde repasaremos brevemente 7 juegos tipo Baldur’s Gate 3 que todo fan debería probar, especialmente si los títulos CRPG son lo tuyo, así que no perdamos más tiempo y comencemos.

Una de las joyas de este año ha sido sin duda Baldur’s Gate 3, el título que ha servido como una bocanada de aire fresco a un género bastante popular como lo es el CRPG. Si la experiencia de disfrutar de este juegazo ha sido demasiado para ti y quieres tratar de emularla… Tenemos buenas noticias.

Hay muchos juegos que pueden brindar una experiencia similar a la de BG3, claro está, cada uno es un título con sus propias características que los hacen únicos. Lo que sí es que te mantendrán ocupado por un buen tiempo.

A pesar de que BG3 tenga la rejugabilidad como característica (con 17.000 variantes en su final), hay otros juegos CRPG que te pueden abrir la mente a otras experiencias. Vamos a conocerlos.

7 juegos tipo Baldur’s Gate 3 que no te puedes perder

Presta mucha atención ya que estos juegos tipo Baldur’s Gate 3 te van a gustar mucho. Asegurado.

Pathfinder: Wrath of the Righteous

Wrath of the Righteous es un juego que le sigue a Pathfinder: Kingmaker (el cual también te recomendamos mucho). Este ha sido desarrollado por el estudio Owlcat, quien nos ha ofrecido experiencias épicas CRPG.

En este juego vas a tener la posibilidad de encarnar un personaje que nadie conoce y convertirte en un ser supremo. Si te gustan los títulos de construcciones con un grado de complejidad, este juego es para ti.

Como dato extra, Owlcat está trabajando actualmente en Warhammer 40,000: Rogue Trader, una adaptación del sistema de reglas de mesa del mismo nombre, creado por Fantasy Flight Games.

Pilars of Eternity 1 y 2

Obsidian Entertainment es el encargado del desarrollo de ambas entregas. Estas son similares a la serie Divinity, también desarrollada por Larian Studios (los mismos de BG3).

Estos juegos se consideran los mejores del estudio. Con una historia atrapante, que conectan ambas entregas, es muy fácil de recomendar a los fanáticos de los RPG. Acá los jugadores podrán disfrutar de atrapantes mecánicas de construcción con personajes entrañables.

Otro juego desarrollado por Obsidian que tal vez no ha tenido tanto alcance pero que esto no implica que no sea buenísimo, es sin duda Tyranny. Anótalo ya que es otra de nuestras recomendaciones.

Wasteland 3

Este juego desarrollado por inXile Entertainment es un diamante en bruto. Se desarrolla en un futuro postapocalíptico.

Este tiene muchas características resaltantes, sin embargo, los combates tácticos resaltan. Estos están centrados en el manejo de un escuadrón donde lucharán en entornos peligrosos. El diseño del juego es maravilloso, su historia, personajes que, al igual que BG3, brindan una variedad de posibilidades de narración.

Sumándole a todo lo anterior, cabe destacar que hay un modo cooperativo.

Solasta: Crown of the Magister

Este es uno de los juegos tipo Baldur’s Gate que tiene muchas similitudes con el último, comenzando porque utiliza D&D 5ª Edición para la creación de personajes, aunque realmente el fuerte del título es el combate, especialmente para los amantes del CRPG clásico.

Su historia es interesante y da muchos giros, pero hay varios clichés a los que muchos jugadores ya están acostumbrados. De todas formas esto no le resta nada a este gran juego. 100% recomendado.

Disco Elysium

Estamos frente a uno de los juegos más especiales de esta lista debido a que es tan único que realmente no queremos decirte mucho en caso de que nunca lo hayas jugado. Lo que sí podemos decir es Disco Elysium es bastante único, creativo y diferente.

Este se aleja por completo de la escena fantástica y épica a la que otros juegos nos tienen acostumbrados. En su lugar, vamos a tomar el rol de un policía.

Si bien podemos decir que los jugadores amarán a este título por su fiel adaptación a un juego de mesa de la forma más pura, acá no hay combates. Acá los diálogos y la exploración son vitales y esto añade aún más diversión gracias a lo bien escrito que está el guión.

Wildermyth

Otro juego bastante interesante, único en su estilo y que aporta originalidad. Wildermyth es un CRPG muy encantador que usa la estética “papercraft”.

Poemos decir que su duración es más corta que otros juegos en esta lista, pero que esto no te desanime, ya que la experiencia es increíble, además, el juego anda muy bien en portátil. Una función interesante es que el título genera varios escenarios sandbox, donde vas a poder encontrar personajes que ya te habías cruzado con otros nuevos e intercambiando papeles.

Divinity Original Sin II

Este juego fue desarrollado por Larian Studios (los mismos de Baldur’s Gate 1, 2 y 3) así que ya sabes que el sello de calidad está más que garantizado, sin embargo, ¿qué ofrece?

En este título los jugadores vivirán una estrategia en un entorno épico, donde los guerreros y los hechiceros existen, dando resultado a una historia fantástica y llena de posibilidades.

Sus combates por turnos hacen uso de la táctica, el desarrollo de personajes es óptimo y con una plétora de opciones narrativas. Su mundo abierto hace que la experiencia sea rica y estamos muy seguros que es una buena elección para ti.

Y ahí lo tienes ¡No puedes quejarte, son varias horas de juego aseguradas!, esperemos que te lo pases genial con alguno… O todos estos grandes títulos.

