Jugador de Baldur’s Gate 3 descubre este sorprendente giro del Acto 1 tras 500 horas

Tras jugar 500 horas a Baldur’s Gate 3, un jugador ha descubierto un giro sorpresa durante el Acto 1 entre Komira y Kagha.

Baldur’s Gate 3 es conocido por su largo y entretejido argumento. La riqueza narrativa y la rejugabilidad hacen que algunos jugadores hayan invertido cientos de horas en el juego. Sin embargo, parece que los jugadores siguen descubriendo piezas de la compleja historia del juego.

Un jugador con 500 horas de juego compartió su último descubrimiento. Durante una caótica partida, decidió dejar morir en el primer acto al personaje Arabella, una niña tiefling que puede aparecer en los tres actos.

El jugador contó su experiencia en un hilo de Reddit. Según él, dejó morir a Arabella y optó por no atacar a la druida en su arboleda. “Solo la he matado en rutas en las que no he salvado la arboleda, así que nunca he visto las consecuencias.”

Luego explicó que durante la escena de la fiesta que sigue a esta misión, la madre de Arabella, Komira, apareció para vengarse de Khaga por el asesinato de su hija, un giro totalmente inesperado y que lo tomó por sorpresa.

Aunque existe una opción para evitar que Komira ataque a Khaga, el autor decidió dejar que la madre se vengara en su caótico modo de juego.

“¡¿Kagha puede estar en la fiesta?!” Fue la sorprendida respuesta de uno de los participantes. “¡Eso es lo que estoy gritando!” coincidió otro.

Resulta que el autor no fue el único jugador que hizo el sorprendente descubrimiento de este giro en Baldur’s Gate 3. Otro jugador ofreció a los que quisieran ver la escena por sí mismos un consejo de advertencia: “Si juegas con un Paladín, impedir que Komira mate a Kagha romperá tu juramento.”

