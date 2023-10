Jugador de Baldur’s Gate 3 da la clave del por qué debemos de asaltar la Arboleda de los Druidas

Un jugador de Baldur’s Gate 3 ha decidido exponer sus argumentos del por qué tenemos que llevar a cabo la incursión en la Arboleda de los Druidas en el Acto 1, y es difícil no estar de acuerdo con su razonamiento.

La opción de la Arboleda de los Druidas es conocida por muchos en Baldur’s Gate 3. Dependiendo de cómo afrontemos el Acto 1 de Baldur’s Gate 3, algunos jugadores tendremos que tomar una decisión. Nos tendremos que poner del lado de Minthara, destruir la Arboleda de los Druidas, o ponernos del lado de los Druidas y acabar con Minthara.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Lo más común es que los jugadores opten por salvar la Arboleda, ya que hay montones de Druidas e inocentes Tieflings acampados en su interior. Sin embargo, un jugador ha dado algunas razones clave por las que los jugadores deberemos de pensárnoslo dos veces antes de optar por acabar con Minthara.

Jugador de Baldur’s Gate 3 demuestra por qué asaltar la Arboleda de los Druidas es la mejor opción

Larian Studios

Al compartir su razonamiento en Reddit, el usuario explicó que en una de sus partidas intentó tomar decisiones neutrales sin dejarse llevar por las emociones. De esta forma, le enseñó lo buena opción que es decidir hacer la incursión sobre la Arboleda de los Druidas.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Para empezar, explicó que “seguí la historia de la Creche con Lae’zel (…), pero Voss me dijo en la Patrulla que la única cura es la muerte“.

Entonces razonó que su “única opción real es buscar a Halsin para ver si seguía vivo. Una vez que lo encuentras te dice que tienes que llegar a las torres lunares. En este punto, Roah Moonglow explica que los absolutistas se están reuniendo allí”.

Regístrate gratis en Dexerto y recibe: Ver menos anuncios | Modo Oscuro | Ofertas en juegos, TV y películas, y tecnología Email Registrarse

“Sin embargo, a menos que sepan que somos superpoderosos no hay forma de que aceptemos asesinar a 3 líderes y acabar con todo un campamento de goblins. Del mismo modo, en este punto de la historia no tenemos recuerdos y somos de nivel 4. Por ello le digo a Halsin que no puedo ayudarle, pero empieza a tomar el camino de la oscuridad tal y como me recomienda“.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Después de explorar la Infraoscuridad, descubrieron que la ruta no se acerca a la Salida de la Luna y es difícil de atravesar debido a la Maldición de las Sombras. Lo que lleva al jugador a encontrar a Nere, que tiene Linternas Lunares.

De este modo, espera a que Nere muera y descubren que su linterna está rota. Entonces, tras hablar con él, les explica que Minthara puede concederle un pasaje seguro. Así que se dirigen de nuevo a Minthara, quien a su vez consigue que el jugador asalte la arboleda.

“Obviamente, desde el punto de vista del juego, tengo opciones. Pero desde el punto de vista del juego de rol, no tengo otra opción que enfrentarme a las tierras sombrías yo solo “, continuó explicando el jugador. La única razón por la que los jugadores no asaltan la Arboleda de los Druidas es por miedo, cuando en realidad es uno de los caminos más seguros.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Muchos estuvieron de acuerdo con el jugador, afirmando que “creen que hay muchas razones para asaltar la arboleda bajo el liderazgo de Kagha. Algunos puntos de vista podrían justificarlo. El único problema es que no hay justificación para matar a los tieflings. Así que me gustaría que pudieras optar por perdonarlos“.