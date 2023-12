Jugador de Baldur’s Gate 3 decepcionado por la interacción con el Nautiloide en el Acto 1

Un jugador de Baldur’s Gate 3 se sintió decepcionado cuando su obsesión por el botín no dio sus frutos en lo que habría sido un gran momento de juego de rol.

Baldur’s Gate 3 ha recibido elogios generalizados de la crítica por su narrativa y sus sistemas, que contribuyen a que el jugador sienta que el mundo se adapta a sus decisiones.

Una de las principales formas en que los jugadores interactuarán con estas oportunidades de juego de rol es en el diálogo con otros personajes, normalmente NPC. Ya sea en función de tu clase, tu trasfondo o una acción que realizaste hace varios Actos, normalmente hay algo único que puedes decir en función de las decisiones que hayas tomado anteriormente.

Por eso, un jugador, hablando con un NPC en el Acto 1 de Baldur’s Gate 3, se sintió decepcionado porque su decisión de saquearlo todo constantemente no se vio recompensada con la oportunidad de desbloquear un diálogo único sobre el Nautiloide al principio del juego.

Jugador de Baldur’s Gate 3 siente que ser un duende del botín no vale la pena

En un post en el subreddit de Baldur’s Gate 3, un jugador escribió sobre su diálogo con un NPC en el Underdark del Acto 1, diciendo: “En el Nautiloide, en la sala donde nos encontramos, hay varias pizarras rúnicas ilícidas, una de las cuales contiene los esquemas del Nautiloide. Yo, que soy un duende, cogí todas las pizarras rúnicas y todo lo que no estaba clavado, y guardé la mayor parte en el campamento en cuanto pude.”

“Avancé rápido al Underdark y me encuentro con Omeluum, que me ofrece un anillo mágico a cambio de información sobre el Nautiloide, y pienso ‘Oh espera, tengo unos ESQUEMAS reales para ti, déjame cogerlos’. Sólo que, después de recuperarlos y volver, descubro que no hay opción de darle los esquemas a Omeluum.”

“Hubiera estado bien darle a mi chico exactamente lo que quería en vez de someterlo a una comprobación de habilidades.”