Jugador de Baldur’s Gate 3 descubre cómo conseguir recompensas sin matar a Karlach

Un jugador de Baldur’s Gate 3 ha descubierto una vía para farmear recompensas si decidimos matar a Karlach después de que se una a nuestro grupo.

Llegados a este punto no es ningún misterio que Baldur’s Gate 3 nos ofrece un montón de estrategias diferentes a la hora de pasarnos la historia del juego. Tanto si queremos jugar un bardo pacifista como un guerrero malvado, el juego se adapta a cada uno de nuestros estilos. Esto incluye tanto a los que quieren seguir las reglas del juego como a los que quieren cambiarlas y encontrar lagunas.

Por ello, encontrar lagunas dentro del juego nos pueden dar grandes recompensas. Justo lo que le ha ocurrido a un jugador que ha encontrado la forma de conservar a un compañero mientras lo matan.

En la misión personal de Wyll nos pide que matemos a Karlach en el primer acto. Al hacerlo le dará nuevo equipo y evita que le crezcan cuernos durante el resto del viaje. Sin embargo, para muchos esto es un gran “no” ya que Karlach está considerada como una de las mejores compañeras del juego.

Por ello, encontrar este bug donde podemos conseguir recompensas sin llevar a cabo acciones negativas hace que más de uno sonría.

Jugador de Baldur’s Gate 3 descubre una laguna para no matar a Karlach

Durante su partida, el usuario de Reddit u/Leyllara ha explicado la secuencia de acciones que llevó a cabo y con la que se dio cuenta que podía matar a Karlach y seguir llevándose las recompensas y que se uniese a su grupo.

Los pasos a seguir son más sencillos de lo que puedes pensar y son los siguientes:

Mientras Wyll esté fuera del grupo, matamos a Karlach sin hablar con ella ni con los paladines.

Volvemos y le decimos a Wyll que la hemos matado.

Regresamos a donde estaba el cadáver de Karlach y nos la llevamos lo más lejos posible del grupo para el grupo no se dé cuenta de que hemos estado ahí

Volvemos al campamento y recogemos las recompensas de la misión de Wyll usando un descanso largo.

Nos aseguramos de que Wyll no está en nuestro grupo, volvemos a donde está Karlach y la reclutamos

Llegados a este punto no sabemos si es algún tipo de bug intencionado por parte de los desarrolladores o no pero, como dice uno de los usuarios del juego “el contrato decía que Karlach tenía que morir, no decía nada de que tuviera que permanecer muerta”.

