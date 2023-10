Jugador de Baldur’s Gate 3 descubre un divertido fallo en el Campamento Goblin

Un jugador de Baldur’s Gate 3 desconcertó al Campamento Goblin con una táctica única. Esto mostró las posibilidades casi ilimitadas del juego para opciones de juego únicas.

Baldur’s Gate 3 ofrece a los jugadores un extenso y envolvente mundo lleno de intrincadas historias, personajes complejos y muchas opciones que influyen significativamente en el resultado del juego. El juego recibió elogios por su profundidad y las innumerables posibilidades que ofrece a los jugadores, permitiendo una experiencia de juego única y personalizada.

Los jugadores han compartido historias de completar actos sin objetos clave, encontrar formas inquietantes de curar a los personajes y ser testigos de divertidísimas interacciones entre compañeros.

Sin embargo, en un increíble giro de los acontecimientos, la estrategia única de un jugador de Baldur’s Gate 3 ha dado lugar a un fallo hilarante, dejando a los goblins gritando en un estante vacío.

Jugador de Baldur’s Gate 3 aprovecha un fallo en el Campamento Goblin

Un usuario en Reddit compartió la historia del juego de su mujer en un post titulado: “Así que Larian pensó en todo, excepto…”

Mientras intentaba rescatar a un personaje del campamento goblin, falló todas las pruebas para hacerse cargo del interrogatorio o convencer a los goblins de que lo dejaran con ella.

En un momento de ingenio, cambió a Lae’zel -una poderosa guerrera githyanki- y destrozó el potro al que estaba atado el personaje apresado, liberándolo y dejando a los goblins gritando ante un potro vacío.

Este enfoque inusual demuestra que hay multitud de formas de manejar los escenarios del juego. También es un ejemplo de la libertad que Baldur’s Gate 3 ofrece a sus jugadores. Sin embargo, el juego suele recompensar las soluciones creativas de una forma mucho más satisfactoria, a diferencia de este resultado inesperado.

Los jugadores de la comunidad de Baldur’s Gate 3 se apresuraron a defender la respuesta de los goblins, escribiendo: “Quizá sólo estaban asustados. ¿Querrías enfrentarte a Lae’zel después de eso? ¿O contarle a Minthara lo que pasó?“

Otro simplemente escribió: “¿Has visto a Lae’zel? Yo también habría fingido que no pasaba nada.”

Y un jugador abordó la idea de que Larian no considerase esta opción en particular, escribiendo: “Larian pensó en muchas cosas, pero no en todo. Es imposible predecir todas las acciones que tomará cada jugador. Sin embargo, lo que más me molesta es lo ligado que está el destino de los tieflings al de los druidas de la arboleda. Son dos partes, pero de algún modo el juego las trata como una sola, desde el punto de vista mecánico.”

Independientemente del resultado, no es de extrañar que el extenso mundo del juego y la libertad que ofrece hayan llevado a algunos jugadores a afirmar que Baldur’s Gate 3 les ha “arruinado el juego”, ya que ningún otro título parece estar a la altura de la experiencia que proporciona.

