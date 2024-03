Jugador de Baldur’s Gate 3 descubre un espeluznante secreto al hablar con la cama de Yurgir

Este jugador de Baldur’s Gate 3 ha encontrado una interacción secreta con la cama de Yurgir al usar el hechizo de Hablar con los muertos.

Baldur’s Gate 3 nos ofrece un universo increíblemente cuidado, detallado y lleno de interacciones que lo convierte un juego muy rejugable.

A pesar de haber salido en septiembre de 2023 todavía los jugadores siguen encontrado interacciones como la que encuentra este jugador con la cama de Yurgir.

La cama de Yurgir tiene una interacción especial en Baldur’s Gate 3

El usuario de Twitter @Baldursfeyre enseñó al mundo la interacción que había encontrado con la cama de Yurgir mientras jugaba a Baldur’s Gate 3. La cama está compuesta de cadáveres por lo que se le ocurrió utilizar el hechizo de “Hablar con los muertos”.

Rápidamente el objeto inanimado empezó a hablar con el personaje de la jugadora. Esto es posible por todas las almas que estaban atrapadas en la cama. Está compuesta por los seguidores de Shar que fueros asesinados por demonios y cuyos cuerpos se fundieron con el mueble.

Por todo ello, hablan de una forma parecida a los Borg y actúan como una entidad combinada.

“Justo cuando creía que había oído todo lo que este juego tiene que ofrecer, surge algo que me enseña lo enorme que es“, comentó un usuario. Paralelamente otro usuario añadía: “La forma en que he jugado a este juego casi 4 veces y todavía me las arreglo para aprender cosas nuevas sobre él es una locura“.

Si se te ha pasado a ti también no te preocupes ya que la cama de Yurgir se encuentra en una zona con un jefe muy complicado. Lo más probable es que te hayas centrado en curar a tu equipo y saquear los cadáveres que en investigar la localización.

Y es que pase lo que pase, Baldur’s Gate 3 tiene mucho más escondido de lo que aparenta.