Jugador de Baldur’s Gate 3 descubre un nuevo enemigo después de 500 horas

A pesar de que Baldur’s Gate 3 lleva ya varios meses en el mercado, los jugadores siguen descubriendo secretos ocultos en el juego, y este ha sido un nuevo enemigo en la zona del Ordalía de Shar.

Baldur’s Gate 3 es un juego tan profundo que es bastante difícil descubrir los secretos en poco tiempo. Esto se aplica a los objetos, enemigos y misiones que se esconden por todo el enorme mundo del juego inspirado en D&D.

Y es que incluso con más de 500 horas a tu espalda no puedes dar por hecho de que has descubierto todo, o si no, que se lo digan a este usuario. En la zona del Ordalía de Shar llamado Cruzado Justiciero.

Lo gracioso es que al exponerlo a la comunidad la inmensa mayoría de usuarios desconocían por completo de su existencia. Lo más interesante es que el jugador ha tardado 500 horas en dar con este enemigo.

Un jugador de Baldur’s Gate 3 se topa con un nuevo enemigo después de 500 horas

La discusión sobre este jefe la inició un jugador llamado DreadeDreamer en Reddit. El jugador afirmó: “SIEMPRE he destruido a los Temblores al instante, nunca he conseguido que aparezca más de un enemigo. Después de algunos turnos de la nada aparece un enorme Shar cruzado de 10 pies de alto con 200 de salud, destrozando esqueletos y ghouls”.

El post lo terminó con un “¡No abandonéis los portales!“. Otros jugadores también se unieron a la conversación con algunos de sus hallazgos. Uno de ellos comentó: “Ayer mismo me enteré de que si atacas a Halsik, saca enemigos únicos que te atacan como si fuesen minotauros con armadura dorada“.

Otro jugador comentó: “¡Es increíble! Dejaré uno de los portales abiertos la próxima vez que vaya a la zona“. Un jugador también afirmó: “¡Tengo más o menos el mismo número de horas y justo ayer lo vi por primera vez!“.

Por último, otro usuario añadió: “Hay tanto contenido en este juego que es difícil no saltarse algo, me duele la cabeza“.

¿Cuántos secretos sin descubrir hay todavía en Baldur’s Gate 3?