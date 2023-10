Jugador de Baldur’s Gate 3 “engaña” a Shar con un simple truco

Un jugador de Baldur’s Gate 3 ha engañado a Lady Shar mediante un truco sencillo pero hilarante, dejándole con todas las bonificaciones de un éxito, pero con todas las ramificaciones de una misión fallida.

Además de unos compañeros fantásticos, Baldur’s Gate 3 no escatima en dioses y sus personalidades. A pesar de no llegar a ver a ninguno de estos seres divinos, su presencia se deja sentir a lo largo de la historia, y ninguno es tan prominente como la Señora de la Noche, la Dama de la Pérdida, la propia Shar.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Como deidad principal de Corazón Sombrío, se te invita a participar en lo que se llama el Guantelete de Shar. Una prueba que permite a Corazón Sombrío convertirse en un Justiciero Oscuro. Naturalmente, esta misión es bastante complicada e implica una difícil decisión justo al final. Dependiendo de tu elección, ganarás el favor de Shar o lo perderás para siempre. Un jugador consiguió confundir por completo a Shar y obtener lo peor de ambos mundos.

Un jugador de Baldur’s Gate 3 falla el Guantelete de Shar engañando a Shar

Larian Studios

Al compartir su desafortunada historia en Reddit, un usuario dio algunos consejos sobre cómo “engañar a Lady Shar”: “Llegué a Shadowfell como Corazón Sombrío tras superar todas las pruebas del guantelete de Shar y obtener la lanza. Hice un trabajo corto de Canción Nocturna, vi la escena de la cúpula de la posada La Última Luz derrumbándose y conseguí todas las bendiciones de Shar.”

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Muchos jugadores optan por acabar con Canción Oscura y obtener las bendiciones de Shar: “Sin embargo, en cuanto salí por el portal, vi la escena en la que Lady Shar me maldecía por no haber completado mi misión, me marcaba como enemigo y Corazón Sombrío me pedía perdón mientras nos teletransportábamos.”

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Esta escena suele recordar a la de no acabar con Canción Oscura y no completar el Guantelete de Shar, lo que confunde bastante al jugador, ya que hizo exactamente eso.

Esencialmente, se disfrazó de elfa y completó la secuencia de Canción Oscura, que resultó en un fracaso: “Al parecer, si haces toda la secuencia de Canción Oscura disfrazado de otra persona (una elfa en mi caso), aunque mates a Canción Oscura, la búsqueda se actualizará como un fracaso. Pero te quedas con los objetos mejorados del Justiciero Oscuro, así que no pasa nada.”

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Naturalmente, la comunidad encontró la historia a la vez hilarante y fantásticamente fiel al personaje, con un usuario explicando: “Shar es el dios más mezquino que existe. Que se ofendiera porque tuvieras que disfrazarte para hacer la misión está muy bien.”

Tiene sentido que Shar se enfade al descubrir que el jugador se ha disfrazado para completar el guantelete, pero siendo la Diosa una experta en engaños, muchos esperarían que lo encontrara bastante apropiado.