Jugador de Baldur’s Gate 3 explica por qué este truco sigue desapareciendo

Los jugadores de Baldur’s Gate 3 están señalando por qué un truco específico sigue desapareciendo, generando duda y comentarios en la comunidad. concoe acá este y más detalles.

Aunque Baldur’s Gate 3 tiene muchas opciones de creación de personajes, no se puede decir lo mismo de los miembros del grupo que acompañan al jugador. Esto se debe a las limitadas opciones disponibles.

Lo más probable es que la mayoría de los jugadores mantengan a Astarion y Corazón Sombrío en su grupo. Esto se debe a que las habilidades de pícaro son útiles tanto dentro como fuera del combate, mientras que la segunda es la mejor sanador disponible.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Los roles de luchador cuerpo a cuerpo y lanzador arcano tienen múltiples opciones para los demás miembros del grupo.

Astarion y Corazón Sombrío tienen algo inusual en común: pueden lanzar el truco Rayo de Fuego, a pesar de no ser lanzadores de conjuros arcanos. Esto se debe a su herencia élfica, que les otorga un truco gratuito de la lista de hechizos de Mago.

Larian Studios

Un jugador de Baldur’s Gate 3 hizo conocer la razón de la desaparición de un truco

En un post en el Reddit de BG3 por parte de un usuario llamado abramcpg, explicó por qué Astarion y Corazón Sombrío son malos con Rayo de Fuego. Esto se debe a que el bono de ataque del truco está ligado a su estadística de Inteligencia, que es baja para ambos, con Astarion añadiendo +1 y Corazón Sombrío no añadiendo nada.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

El único modificador que añaden a Rayo de Fuego es su Bonificación por competencia, pero aún así tiene una baja probabilidad de golpear. Esto significa que hay opciones mucho mejores para gastar su Acción en su turno, con Astation favoreciendo las armas a distancia y Corazón Sombrío sus hechizos mágicos.

Regístrate gratis en Dexerto y recibe: Ver menos anuncios | Modo Oscuro | Ofertas en juegos, TV y películas, y tecnología Email Registrarse

Lo que empeora la situación es que los jugadores no pueden cambiar este aspecto de su personaje. Withers sólo puede cambiar la clase de un miembro del grupo, no sus rasgos raciales, lo que significa que Rayo de Fuego no se puede cambiar.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Rayo de Fuego tiene un propósito, ya que se puede utilizar para encender superficies inflamables. Esto es extremadamente útil cuando se combina con el hechizo Grease o con barriles explosivos.

Dicho esto, hay un montón de otras opciones para encender fuego en Baldur’s Gate 3, incluyendo las abundantes Flechas de Fuego.

Este truco de Baldur`s Gate no sale como se quiere

D&D 5E tuvo en cuenta este problema en libros posteriores, ya que los trucos proporcionados por rasgos raciales pueden recibir un bonificador de Inteligencia, Sabiduría o Carisma.

Si este concepto se hubiera incluido en Baldur’s Gate 3, Corazón Sombrío habría tenido una increíble Rayo de Fuego, ya que podría combinarse con su alta estadística de Sabiduría.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Es una pena que Baldur’s Gate 3 no ofrezca a Astarion y a Corazón Sombrío trucos más adecuados. Amigos o Ilusión Menor serían perfectos para añadir a su arsenal. Con suerte, un futuro parche permitirá a los jugadores respetar las bonificaciones raciales de los NPC, dándoles mejores trucos para las primeras horas del juego.