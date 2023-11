Jugador de Baldur’s Gate 3 inflige un daño “demencial” con esta técnica de Semielfo

Un jugador de Baldur’s Gate 3 ha compartido recientemente una partida en la que un Semielfo consigue infligir casi 7.000 puntos de daño en una sola ronda con una técnica.

Jugar como un Semielfo en Baldur’s Gate 3 tiene muchas ventajas. Su suerte es una de ellas, al igual que su habilidad para el sigilo.

Por supuesto, los jugadores también pueden experimentar con varias builds que hacen que la raza Semielfo sea aún más interesante.

Según un popular vídeo de Reddit, un jugador consiguió dar en el clavo con un Semielfo capaz de infligir más de 6.000 puntos de daño en una ronda.

Jugadores de Baldur’s Gate 3 sorprendidos por un Semielfo que inflige muchísimo daño

El usuario de Reddit Prestigious_Juice341 puso al subreddit de Baldur’s Gate 3 en estado de shock y asombro tras compartir recientemente un clip de juego de su Semielfo en acción. En el transcurso de una sola ronda, el personaje infligió la friolera de 6.790 puntos de daño en un combate contra el Artillero Erus de Cashguard.

Otros usuarios en el hilo no podían creer lo que veían, con uno escribiendo: “Cuanto más permanezco en este subreddit, más me doy cuenta de que no tengo ni idea de cómo jugar al juego al máximo jaja.”

Otro usuario y jugador experimentado de Baldur’s Gate 3 intentó explicar el daño “demencial” del Semielfo. Basándose en su experiencia con un hechicero dracónido de fuego, el usuario supuso que el Semielfo infligía el doble de daño al lanzar Estacas peligrosas sobre el enemigo.

El hechizo Inmovilizar Persona también parecía ser útil, ya que garantizaba golpes críticos que luego equivalían al “Doble de Daño.”

El usuario también sugirió que el póster original probablemente se basó en “hechicero dracónido de fuego y Guantes Spellmight para obtener más daño en cada rayo abrasador.” Sin embargo, OP desacreditó esta suposición, señalando que “Spellmight no se está utilizando aquí. Pero Spellmight es la mejor opción ‘general’ sin duda.”

En particular, el autor no ofreció muchos más detalles concretos, aunque tiene previsto publicar un vídeo de demostración más adelante.