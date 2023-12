Jugador de Baldur’s Gate 3 intenta dar de comer al gato en Modo Honor y sale muy mal

Un jugador de Baldur’s Gate 3 vio cómo su partida en el Modo Honor se torcía terriblemente tras intentar dar leche al gato Su Majestad en el Acto 2.

Los jugadores de Baldur’s Gate 3 han recibido una nueva forma de desafiarse a sí mismos con la introducción del Modo Honor en el Parche 5. En este modo, los jugadores sólo disponen de un archivo de guardado para intentar el RPG masivo, en el que una muerte total del grupo marca el final de la partida.

Esto, por supuesto, ha dado lugar a algunos percances divertidísimos, desde jugadores que no consiguen pasar la primera zona hasta morir por culpa del perro Rasca.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Aun así, no todas las debacles del Modo Honor relacionadas con animales acaban con la partida, como aprendió un jugador tras intentar alimentar a Su Majestad el gato en la Posada de la Última Luz.

Larian Studios

Un jugador de Baldur’s Gate 3 hace que maten a un montón de gente tras intentar alimentar al gato Su Majestad en Modo Honor

El usuario de Reddit leftnearroadside compartió su hilarante historia en el subreddit de BG3.

El jugador intentó simplemente dar un tazón de leche a Su Majestad, esperando que fuera una forma sencilla y adorable de interactuar con uno de los personajes más queridos del juego.

Sin embargo, las cosas rara vez son tan sencillas en Baldur’s Gate 3, especialmente durante el Modo Honor.

Regístrate gratis en Dexerto y recibe: Ver menos anuncios | Modo Oscuro | Ofertas en juegos, TV y películas, y tecnología Email Registrarse

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

“De lo que no me di cuenta fue de que la puerta del balcón estaba abierta e Isobel me pilló in fraganti”, explica. Entonces Isobel se volvió hostil y hubo que noquearla, con lo que el juego actuó como si la hubieran secuestrado.

Como resultado, todos los que estaban en la Posada de la Última Luz -incluidos Su Majestad y su posible compañera Jaheira- murieron.

Por supuesto, al tratarse del Modo Honor, el jugador no tenía forma de volver atrás y arreglar las cosas.

Éste no es ni mucho menos el único percance ocurrido en esta sección de Baldur’s Gate 3. Varios comentaristas compartieron historias de sus partidas que salieron mal en la Posada de la Última Luz, con Isobel enfadándose por cualquier motivo y matando a todo el mundo, bloqueándoles el contenido y descarrilando las partidas.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Quizá el ejemplo más hilarante sea el de un jugador que se tomó demasiado en serio un cartel y acabó sin armas para un combate importante.