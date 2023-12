Jugador de Baldur’s Gate 3 no puede superar el Nautiloide en Modo Honor

Un jugador de Baldur’s Gate 3 ha demostrado perfectamente lo difícil que es el nuevo modo Honor del juego, porque no puede pasar del Nautiloide.

La nave nautiloide es la primera zona por la que te moverás en Baldur’s Gate 3, y actúa esencialmente como tutorial para la toma de decisiones y el combate. También es una de las secciones más fáciles del juego; los enemigos más duros a los que te enfrentarás probablemente sean simples diablillos.

Sin embargo, el modo Honor aumenta significativamente la dificultad y, para empeorar las cosas, si tu grupo cae, no hay vuelta atrás. Tendrás que volver a empezar desde el principio de la partida, así que será mejor que te acostumbres a ver el interior de una nave de los azotamentes.

Un jugador en particular ha pasado bastante tiempo allí, porque parece que no puede superar esta fase inicial del juego.

Jugador de Baldur’s Gate 3 demuestra lo difícil que es el Modo Honor

En un post en el subreddit de Baldur’s Gate 3, un jugador describió sus serios intentos de superar el juego en el modo Honor.

Dijo que “hasta ahora el modo Honor me ha demostrado que no soy un jugador brillante“, alegando que Baldur’s Gate 3 es tan difícil que no había conseguido pasar del Nautiloide en varios intentos.

Los métodos de muerte incluían meterse con el charco de renacuajos en la, literalmente, primera sala del juego, intentar conseguir la espada ardiente del demonio contra el que lucha el azotamentes y perder contra el azotamentes herido atrapado en los restos de la nave.

Un usuario al ver estos métodos reaccionó con incredulidad: “Sé que es posible… académicamente… pero nunca pensé que lo vería…”

Esperemos que llegue un poco más lejos en la próxima partida, o que vuelva a jugar en modo normal.