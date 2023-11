Jugador de Baldur’s Gate 3 nos revela lo fácil que es conseguir comida para Gale

Un jugador de Baldur’s Gate 3 ha hecho una defensa sobre la comida mágica de Gale afirmando que es “absurdo pretender que es un problema.”

Nominado como uno de los mejores juegos de 2023, Baldur’s Gate 3 ha dejado a todos sin habla por su narrativa, sus complejos personajes y su jugabilidad excepcional.

A medida que ha pasado el tiempo, los personajes del juego se han convertido en un elemento más importante que la propia historia que nos ofrece Larian Studios. Uno de los que ha traído de lo qué hablar ha sido Gale.

Este porta una misteriosa enfermedad que le obliga a consumir objetos mágicos, lo que ha provocado diversas reacciones entre los jugadores. Algunos aprecian la profundidad que añade a la jugabilidad, mientras que otros se sienten molestos o frustrados por la necesidad de renunciar a objetos a menudo raros y caros.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Sin embargo, un jugador de Baldur’s Gate 3 se ha pronunciado al respecto, afirmando que demasiados jugadores están exagerando la necesidad de Gale de artefactos mágicos.

¿Es una desventaja la comida especial de Gale en Baldur’s Gate 3?

En un detallado post de Reddit, el jugador u/Temporary-Repair6779 argumenta que la comunidad está dando demasiada importancia a la dieta de Gale.

“He visto demasiado contenido de gente que odia a Gale porque necesita consumir objetos mágicos, “oh, me encanta, pero odio cómo necesita masticar mis objetos mágicos ganados con tanto esfuerzo”“.

Regístrate gratis en Dexerto y recibe: Ver menos anuncios | Modo Oscuro | Ofertas en juegos, TV y películas, y tecnología Email Registrarse

El jugador desafía la idea de que Gale solicita y consume demasiados objetos mágicos en Baldur’s Gate 3 señalando que solo necesita consumir tres objetos. También argumenta que debido a la abundancia de objetos mágicos en el juego, y al hecho de que algunos son específicos de una clase y podrían ser irrelevantes para la composición del grupo del jugador, el sacrificio es mínimo.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

“Necesita 3 objetos en total. Eso es todo. No sé cuántos objetos mágicos hay en BG3 pero sé que son más de 3. Estoy seguro de que la mayoría de vosotros no usáis todos los objetos mágicos que conseguís y algunos de ellos no os sirven para nada (algunos solo sirven para ciertas clases). Es absurdo pretender que es un problema“.

Al publicarlo, empezaron a surgir diferentes usuarios que le daban la razón. “También hay muchos objetos mágicos basura. Puedo entenderlo cuando el juego salió por primera vez y la gente no lo sabía, pero todavía hay gente que se queja”, compartió un jugador.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Otros que están de acuerdo piensan que Gale simplemente no consume suficientes objetos mágicos para hacerlo interesante. “Ojalá consumiera más“, escribió uno. Otro jugador admitió: “En mi primera partida, estaba aterrorizado por Gale porque pensaba que haría eso hasta el final del juego“.

Si tú también estás agobiado por la comida de Gale en Baldur’s Gate 3 ten en mente que el personaje solo necesita tres objetos.