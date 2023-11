Jugador de Baldur’s Gate 3 revela por qué Wyll es el mejor compañero para tener un romance

Wyll, de Baldur’s Gate 3, se ha ganado a un montón de fans gracias a su carácter bondadoso. Algunos jugadores creen que es el compañero que más merece la pena llevar a casa para conocer a los padres.

Baldur’s Gate 3 ofrece una variada lista de personajes románticos que han cautivado los corazones de los jugadores. Sin embargo, al haber sido endurecidos por los diversos desafíos de la vida en Faerûn, muchas de tus parejas potenciales vienen con un montón de banderas rojas.

Aunque el planteamiento de “yo puedo arreglarlos” funciona para algunos jugadores, tú ya tienes bastante estrés con el renacuajo que tienes en la cabeza. Las cosas son mucho más sencillas cuando tu compañero no es un homicida o corre el riesgo de explotar.

Por lo tanto, como argumentó un jugador en r/BaldursGate3, Wyll es el romance definitivo del juego.

LarianStudios

Wyll es el compañero de romance perfecto, dice un fan de Baldur’s Gate 3

Dado que Wyll se inclina más hacia el Legal Bueno que cualquiera de sus compañeros de grupo, se compromete con valores nobles como el autosacrificio y la honestidad incondicional. Como resultado, los jugadores creen que cumple la última fantasía de relación sana de estar con un compañero que está bien adaptado, o deberíamos decir “Wyll ajustado.”

A pesar de que Wyll es el compañero más “infravalorado” de Baldur’s Gate 3, los comentaristas afirman que su “naturaleza sincera y poética” lo convierte en el miembro del grupo más sano y atractivo. Es difícil afirmar que El Filo de las Fronteras no tiene madera de héroe cuando su altruismo le lleva incluso a condenarse a sí mismo para proteger a Karlach a los pocos minutos de conocerla, a pesar de haber cazado previamente a la tiefling.

Eso no quiere decir que Wyll no tenga sus propias ventajas. Después de todo, es un Brujo atrapado en un pacto infernal con un despiadado cambion. Por no mencionar, como señalan los fans, que tiene algunos “problemas paternos” bastante formidables que superar debido a su complicada relación con su padre Duque.

Aun así, algunos que han visto la luz en Wyll siguen sin poder resistirse al atractivo de personajes moralmente más grises como Astarion. En palabras de un comentarista: “[Wyll], ¡eres el compañero más perfecto que una persona puede pedir! Estoy seguro de que algún día harás muy feliz a alguien. De todas formas, ¿te acuerdas de aquel tipo que intentó beberse mi sangre sin mi consentimiento? Sí, estamos saliendo.”

