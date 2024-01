Jugador de Baldur’s Gate 3 sorprendido por el “honesto” final del acuerdo con Gortash

Baldur’s Gate 3 ofrece a los jugadores algunas decisiones importantes sobre cómo terminar el juego, y uno se sorprendió al descubrir cómo acaba el acuerdo con Gortash si se sigue adelante con él.

El final de Baldur’s Gate 3 es digno de recordar, porque sea quien sea tu compañero en la batalla final, tendrás que tomar decisiones muy difíciles.

Una de estas opciones es trabajar con Enver Gortash, uno de los elegidos del Absoluto (y enemigo mortal de Karlach). Cuando te encuentras con él por primera vez cara a cara, te propone un trato. Si le traes la piedra netherstone de Orin, te promete que su Guardia de Acero no hará daño al grupo y podrá moverse libremente por la ciudad. Cuando todo acabe, planea gobernar Baldur’s Gate contigo.

Lo que quizá no sepas es que, tanto si superas el casi imposible chequeo al final de la partida como si no, Gortash se dejará llevar por su ambición y sucumbirá al Netherbrain. Un jugador lo descubrió, y muy a su pesar.

Jugador de Baldur’s Gate 3 se sorprende por el final del acuerdo con Gortash

“¿Pero a alguien más le impactó cómo muere?” theblazingkoala publicó en Reddit. “No puedo decir si lo consideraría anticlimático o no, pero el cerebro vaciando su cráneo de esa manera me dio un vuelco que no esperaba. Estaba tan sorprendido como mi Tav.”

Gortash no era el personaje más dulce de Baldur’s Gate 3, pero los fans no esperaban que su muerte fuera tan brutal. Otra cosa que sorprendió a los jugadores es que no hubiera ningún giro en el trato con él.

“Me sorprendió más el hecho de que no hubiera ningún giro. Esperaba al 100% que Gortash me jodiera al final y al final acaba intentando salvarme“, comentó un fan en el hilo.

Pudieron apreciar que, a pesar de todos sus defectos obvios, había algo que apreciar del Archiduque: su honestidad. Como dijo otro jugador: “El tipo es un tirano sádico, pero es un tirano sádico honesto.”