Jugadores de Baldur’s Gate 3 celebran la corrección de este molesto glitch

Una de las incomodidades más persistentes de la comunidad de Baldur’s Gate 3 finalmente ha sido resuelta gracias al último parche, el cual corrigió uno de los glitches más molestos del juego. Conoce acá a cuál nos referimos.

Aunque Baldur’s Gate 3 estuvo un tiempo como acceso anticipado de Steam y no tuvo muchos problemas, en su lanzamiento final, el título de Larian Studios no estuvo libre de los molestos glitches. Recordemos que cuando fue estrenado, el juego sufrió de varios fallos, sobre todo durante el acto final.

Con el paso de los meses, BG3 ha ido recibiendo numerosos parches y correcciones. Es gracias a estos esfuerzos que el juego ha ido resolviendo los problemas, tanto en mecánicas, como en tramas de personajes y mucho más. Y es totalmente entendible debido a la gran cantidad de contenido que tiene.

La actualización más reciente de Baldur’s Gate 3 al momento de escribir estas líneas es el parche 15. Este viene con una nota que ha llenado de felicidad a los fans, ya que por fin se ha solucionado uno de los peores glitches.

Larian Studios

Finalmente se corrigió este molesto glitch de Baldur’s Gate 3

En un post del Reddit de Baldur’s Gate 3 fue revelada una de las mayores novedades de las notas del parche Hotfix 15.

Al parecer, el problema impedía a los miembros del grupo saltar por encima de los huecos cuando seguían al personaje principal. Para alegría de los jugadores de BG3, este fallo ya fue corregido.

Los comentarios no se hicieron esperar y varios usuarios tomaron Reddit para expresarse al respecto:

“Este era… EL error que había que arreglar. Alabado sea“, escribió un usuario. Otro dijo: “Si es verdad, voy a echar de menos esa sensación personal, esa mirada fija cuando salto. Astarion no lo hace, y él simplemente se queda ahí y me mira, y yo le miro, y es un desdén silencioso entre nosotros“.

A pesar de la buena noticia, parece que el glitch de Baldur’s Gate 3 no está del todo arreglado. Al menos así lo informó un usuario que dijo: “Lamentablemente, lo he vuelto a experimentar hace una hora en los acantilados de las afueras de la Casa de la Esperanza. Así que puede que esté mejor, pero no está totalmente arreglado“.

El problema de los saltos es uno de los más comunes y molestos del juego de Larian Studios. Sobre todo porque cambiar el control al personaje inmóvil puede hacer que los demás miembros del grupo vuelvan a saltar por encima del hueco. Esto provoca un dolor de cabeza para intentar que todo el mundo se sitúe en el saliente correcto.

Resulta sorprendente que no se solucionara antes, sobre todo teniendo en cuenta lo mucho que lo odiaban los fans.

Por fin se ha recompensado la paciencia de los jugadores. Se ha acabado la época en la que había que esperar a que Karlach dejara de quedarse quieta y saltara por un precipicio.

