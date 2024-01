Jugadores de Baldur’s Gate 3 comparan los diálogos con los del Skyrim

La comunidad de Baldur’s Gate 3 ha comparado los diálogos del juego con Skyrim y el veredicto te dejará con la boca abierta.

Sin ninguna duda, Baldur’s Gate 3 se ha convertido en uno de los mejores juegos de 2023 y para muchos en el mejor juego de la década. Las innumerables opciones dentro de la historia junto con el doblaje y la narrativa se combinan para dejarnos un título impecable.

No obstante, si hay algo por lo que destaca es por la narrativa atractiva e impactante que hace que muchísimas personas lo hayan bautizado como uno de los mejores juegos de rol jamás hechos.

Con afirmaciones de este tipo, era inevitable que los jugadores empezaran a compararlo con otros RPG de primera categoría. Evidentemente, el primer juego que se te viene a la cabeza cuando hablamos de RPG es Skyrim.

No es la primera vez que se compara Baldur’s Gate 3 con un título de Bethesda ya que ha sido durante muchos años el estándar por excelencia de los juegos de rol. Sin embargo, ahora la comunidad los ha mirado con lupa.

Larian Studios

Jugador de Baldur’s Gate 3 compara los diálogos con Skyrim

Un usuario de Reddit subió un post explicando lo decepcionado que estaba de volver a Skyrim después de haber jugado a Baldur’s Gate 3.

“No se puede[n] comparar [ambos juegos]. Hace poco volví a Skyrim y ya no me convence, he perdido 10 dólares“.

Siendo justos, Skyrim tiene a este punto más de diez años. Asimismo, el desarrollo de los videojuegos ha avanzado mucho desde 2011, al igual que la escritura y el diseño narrativo en la industria. Pero eso no impidió que algunos jugadores de Baldur’s Gate sintieran que Bethesda ya no podía seguir el ritmo.

Al poco de publicarlo, otros jugadores estuvieron de acuerdo con la afirmación e incluso sugirieron que Skyrim no estaba tan lejos de los diálogos de Starfield en 2023: “Este era el caso jugando a Starfield. Al menos Skyrim tiene la excusa de tener 12 años“.

Sin duda alguna, las comparaciones son odiosas.