Jugadores de Baldur’s Gate 3 comparten sus opiniones impopulares de los personajes más queridos

Baldur’s Gate 3 tiene a muchos personajes que se han ganado el cariño de millones de jugadores, sin embargo, no a todos les caen muy bien y espor eso que varios han estado compartiendo las opiniones impopulares que no todos se atraven a decir de algunos de los personajes más queridos de BG3.

Baldur’s Gate 3 es uno de los juegos más importantes de 2023, y gran parte de su éxito se debe a sus personajes. El juego lleva meses a la venta y la gente sigue discutiendo activamente sobre los héroes y villanos del título de Larian, por no hablar de las montañas de fan arts que se han creado de ellos.

Lo que hace que la popularidad del reparto sea tan interesante es lo desagradables que pueden llegar a ser cuando los conoces por primera vez.

Personajes como Astarion, Lae’zel y Shadowheart son unos completos imbéciles, pero el peligro al que se enfrenta el grupo los une. Lo que te permite acercarte a ellos con el tiempo.

Aunque los personajes de Baldur’s Gate 3 tienen muchos fans, mucha gente también les encuentra muchos defectos. El hecho de que la historia pueda desarrollarse de tantas formas distintas también significa que cada uno tiene experiencias únicas con los personajes, y claro, esto influye en las experiencias individuales de cada quien.

Un usuario de Reddit ha pedido a los fans de Baldur’s Gate 3 que compartan sus opiniones sobre el juego. Más de uno ha criticado a los personajes, criticando su papel en la historia o su forma de interactuar con el grupo.

Sin duda podemos leer algunas opiniones bastante interesantes. Acá te dejamos con alguas de ellas:

“Shadowheart es presumida y molesta“, dijo un usuario, mientras que otro opinó: “Minthara no me hace tanta gracia. Es humor de menosprecio. La única razón por la que la mayoría de sus fans la encuentran divertida es porque no es tan mala con sus Tac o Durge como lo es con los compañeros.“

“Creo que el problema de Wyll es que es demasiado simple para la historia que intenta contar“, escribió un usuario. “Creo que Wyll habría funcionado mejor como paladín y dejando de lado eso de que vendí mi alma a un cambion para ser un superhéroe“.

“No me gusta mucho Karlach“, escribió uno, “Su historia no tiene sentido y parece bastante forzada en cuanto a tramas de ‘tiempo prestado’ se refiere. Se deja llevar por su increíble doblaje“.

Un jugador también criticó la opción romántica más popular del juego: “He tenido algunos romances y, con el bombo que se le ha dado al de Shadowheart, esperaba más”.

“Creo que su arco de personaje da para mucho contenido, pero tienes acceso a la mayor parte de él incluso en las tiradas platónicas. Si nos fijamos únicamente en su contenido romántico, a mí personalmente me parece uno de los romances más decepcionantes del juego“, finalizó.

La cantidad de personalidades que se pueden ver en Baldur’s Gate 3 an estado en el ojo de la lupa desde su acceso anticipado, cuando se cambiaron los miembros de los equipos debido a la retroalimentación de los jugadores.

Acá nadie puede ganar, todos tienen opiniones distintas. Eso sí, el hecho de que las personas se tomen todo esto tan en serio, es una muestra del poder que tiene la escritura del juego.

