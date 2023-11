Jugadores de Baldur’s Gate 3 cuestionan la extraña lógica del romance

Los jugadores de Baldur’s Gate 3 están bastante familiarizados con el aspecto romántico del juego. Sin embargo, a veces el romance puede ser cuestionable, ya que los compañeros tienen elecciones muy extrañas que hacen que el título de Larian Studios se ponga bastate incómodo.

El romance es uno de los aspectos más esenciales de Baldur’s Gate 3. Cada compañero del juego tiene una opción de romance y las cosas pueden llegar a ser bastante profundas si lo deseas. Los propios compañeros tienen personalidades únicas y sus propios gustos, así como aversiones.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Estas personalidades a veces reflejan las exigencias internas y las ideologías, que están intrínsecamente relacionadas con el trasfondo de estos personajes.

Los jugadores sienten que estas ideologías son cuestionables a veces, ya que las preferencias de los compañeros son, a menudo, bastante incómodas.

Jugadores de Baldur’s Gate 3 cuestionan el extraño romance del juego

La discusión sobre el romance d BG3 la inició un usuario de Reddit llamado goddess-reaka. El jugador mencionó: “De mala gana le da una paliza a Lae’zel delante de todos en el campamento“. Y continúa: “Lae’zel: Ahora di que te pertenezco y bésate con mi boca sangrante“.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

El jugador también comenta: “Corazón Sombrío: No puedo evitar sentir celos de lo que tenéis Lae’zel y tú“. El usuario de Reddit considera que este tipo de ideología romántica es problemática, pero parece que el juego tiene varios de estos casos… y son más comunes de lo que pensamos.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Otros jugadores también se unieron a la discusión para dar su opinión. Uno de ellos comentó: “¿Has visto la reacción de Corazón Sombrío al recibir la mejora de Amor de Loviatar al ser azotado en el campamento goblin? A Corazón Sombrío le gustan esas cosas”.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Otro jugador dijo: “La razón por la que no ves su lado “friki” si no te permites estas escenas opcionales es porque canónicamente no forma parte de su carácter“. Un jugador también afirmó: “Llevé a Lae’zel, Astarion y corazón Sombrío conmigo a la flagelación (que hice desnudo porque es divertido). Ahora los tres quieren saltar sobre mí“.

Por último, un jugador mencionó: “Me encanta que también sea superdulce, cariñosa y entregada (al menos en el camino selûnita)“.

Por lo tanto, parece que la mayoría de los jugadores se han topado con las extrañas opciones románticas del juego. Sin embargo, también parecen disfrutarlas, ya que estas rarezas añaden más profundidad y picante a los personajes, así como a la historia.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Ya han pasado varios meses desde su lanzamiento, pero aún así, BG3 tiene tanto contenido disponible que a pesar de el tiempo, los jugadores siguen descubriendo muchos curiosos detalles.