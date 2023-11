Jugadores de Baldur’s Gate 3 descubren las escenas más incómodas del juego

Los jugadores de Baldur’s Gate 3 creen haber descubierto algunos de los momentos más incómodos del juego, y no en las zonas que cabría esperar.

No hay duda, Baldur’s Gate 3 consigue equilibrar tanto el contenido desenfadado y caprichoso como el terror serio gracias a su estructura en tres actos, que permite rápidos cambios de tono entre áreas.

El título de Larian Studios es capaz de ponerte en cualquier situación que se te ocurra. Algunas de ellas serán, naturalmente, espeluznantes y terroríficas, pero no todas estas situaciones que asustan a los jugadores están diseñadas para dar miedo.

Jugadores encuentran la escena más espeluznante de Baldur’s Gate 3

Obviamente, el Acto 2 será el primero que se te vienen a la mente cuando piensas en encuentros terroríficos, y para un jugador del subreddit de Baldur’s Gate 3, aquí se produjo el momento más incómodo del juego.

Así lo cuenta: “Para mí fue encontrarme con Malus Thorm y sus “enfermeras” en la Casa de Curación. Ya me daba escalofríos entrar en ese oscuro lugar, no paraba de oír aullidos, me emboscaban las sombras… es todo j*dido y luego te topas con esa monstruosidad“.

Está claro que se trata de uno de los momentos más incómodos del juego, ya que la escena está claramente diseñada para resultar inquietante.

Sin embargo, hay otra situación que también estresa a los jugadores, y no es tan aterradora como ésta.

La respuesta más votada del post original afirmaba que rechazar los avances de los compañeros era lo más incómodo que les había resultado jugar, sobre todo porque no les gustaba decepcionarlos.

Dijo: “Cualquier escena en la que tenga que rechazar a uno de mis compañeros. Su decepción está demasiado bien escrita y animada. Siempre se me hace un nudo en el estómago“.

El hecho de que escenas como esta tengan un efecto tan fuerte en los jugadores es un testimonio de la buena escritura e interpretación de Baldur’s Gate 3.

