Jugadores de Baldur’s Gate 3 descubren por qué Alfira no puede escribir su canción

Un jugador de Baldur’s Gate 3 ha señalado que las estadísticas de la bardo favorita de los fans, Alfira, dejan mucho que desear dada su clase y sus objetivos personales.

Baldur’s Gate 3 está repleto de grandes personajes, desde sus personajes de origen y posibles compañeros hasta sus villanos. Sin embargo, más allá de su reparto principal, hay algunos NPC geniales con los que muchos jugadores desearían pasar más tiempo.

Uno de estos personajes revelación es Alfira, una bardo tiefling que los jugadores pueden conocer al principio en la Arboleda Esmeralda como parte de un grupo de refugiados. La historia de Alfira puede seguir varios caminos en función de tus elecciones, pero la mayoría de los jugadores la encontrarán por primera vez mientras se esfuerza por escribir una canción dedicada a su difunto maestro.

Es una tarea difícil, que sin duda conlleva muchos obstáculos emocionales, pero un jugador ha descubierto otra razón por la que Alfira puede estar teniendo tantos problemas.

Nota: spoilers de la misión de Alfira a continuación.

Las estadísticas de Alfira son muy malas para un bardo en Baldur’s Gate 3

Como ha señalado el usuario de Reddit ppppssrlm, las estadísticas de Alfira no tienen mucho sentido para una build de Bardo. Como dice el autor: “No me extraña que no pueda terminar su canción.”

El bloque de estadísticas de Alfira muestra que sus habilidades están distribuidas de forma bastante equilibrada, con todos los valores entre 10 y 12, a excepción de su Inteligencia, que se sitúa en un impresionante 16.

Desafortunadamente para ella, la estadística principal de la Bardo -que afecta a su lanzamiento de hechizos y la utilidad general- es Carisma. De hecho, muchas builds de Bardo en Baldur’s Gate 3 y Dungeons & Dragons eligen INT como la estadística a abandonar, ya que a menudo no sirve para la clase.

Basándonos en las estadísticas de Alfira, sólo obtendría un bonificador de +3 a las pruebas de Interpretación, y eso suponiendo que tenga Dominio de la habilidad. Teniendo en cuenta que el jugador necesita sacar un 15 y un 10 en Interpretación para ayudarla a escribir el elogio de su profesor, no es de extrañar que necesite ayuda.

Finalmente, si el jugador lo consigue, Alfira compone “The Weeping Dawn”, que es sin duda una de las canciones más bonitas de un juego lleno de música excelente. Sin embargo, aunque muchos jugadores de Baldur’s Gate 3 desearían que Alfira se convirtiera en acompañante, parece que necesita más entrenamiento (y modificaciones) antes de estar lista para salir a la carretera.