Jugadores de Baldur’s Gate 3 destacan esta arma única “fácil de perder”

Los jugadores de Baldur’s Gate 3 han encontrado recientemente un vendedor que vende un arma única que puede ser fácil de perder durante la partida. Esto es lo que opina la comunidad al respecto.

Baldur’s Gate 3 es un juego enorme y hay varios objetos ocultos. Puedes pasarte horas en él, pero aun así te perderás algunas cosas, ya que algunas están ocultas a plena vista.

Resulta que los jugadores de Baldur’s Gate 3 han destacado recientemente un arma que entra en la categoría de oculta a plena vista. Esta arma es bastante buena, pero el objeto no aparece en su inventario si tienes a Shadowheart cerca del vendedor.

Un jugador de Baldur’s Gate 3 localiza en el juego un arma única fácil de perder

La discusión sobre esta arma la inició un usuario de Reddit llamado Silver-Scion. El jugador afirmó: “Puedes encontrar esta gran hacha, Sethan, siendo vendida por un NPC llamado Ferg Drogher en Rivington en el Acto 3“. Y continuó: “No puedes tener a Shadowheart en tu grupo o directamente no te venderá nada porque reconoce a Corazón Sombrío como selunita y desaparecerá para siempre.”

Otros jugadores también se unieron a la discusión, ya que es algo que varios de ellos han echado de menos. Uno de estos jugadores comentó: “Shadowheart puede estar en tu grupo y esto seguirá funcionando, siempre y cuando ella no esté cerca de él cuando hables con él. Métela en algún lugar del camino.” Otro jugador comentó: “Lástima que nunca pude decirle a la princesa favorita de Dios que fuera a esperar al campamento.”

Un usuario también afirmó: “Buen hallazgo, de hecho me lo perdí“. Por último, uno de ellos mencionó: “Si las mercancías especiales no están allí después de persuadirlo con éxito, y no vio a Shadowheart en tu grupo, descansa un rato y vuelve.”

Por lo tanto, parece que Baldur’s Gate 3 sigue sorprendiendo a los jugadores incluso a día de hoy. Este juego es un saco lleno de secretos y no hay duda de que los jugadores se encontrarán con más de ellos en el futuro.