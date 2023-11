Jugadores de Baldur’s Gate 3 en contra de los mods de belleza

Varios jugadores de Baldur’s Gate 3 han criticado los mods que intentan hacer que los miembros del grupo sean más “atractivos”, afirmando que les provocan un “enfado irracional”.

Los personajes que pueden formar parte de tu grupo en Baldur’s Gate 3 son sin duda el punto fuerte del juego. Los diseños únicos, las impresionantes interpretaciones y lo bien que están escritos sus diálogos han hecho que figuras como Astarion y Corazón Sombrío sean reconocibles al instante, e incluso NPCs como Alfira reciben elogios similares.

Teniendo en cuenta lo populares que son estos personajes, es natural que los jugadores defiendan sus diseños y su trasfondo, sobre todo cuando aspectos como la raza o la clase de un personaje juegan un papel tan importante en su historia personal y su comportamiento. ¿Te imaginas cómo sería si Lae’zel no fuera Githyanki, o si Astarion no fuera un engendro de vampiro?

Esta es la razón por la que algunos mods, que están diseñados para cambiar cómo son los personajes (normalmente los femeninos), están recibiendo tanto odio por parte de la comunidad. No ayuda que muchos de estas modificacions alteren rasgos tan marcados de los personajes.

Jugadores de Baldur’s Gate 3 critican fuertemenete mods de belleza

Uno de los ejemplos más ofensivos apareció recientemente en el subreddit de Baldur’s Gate 3, donde los imperiosos rasgos de Minthara fueron sustituidos por un aspecto más dócil y “convencionalmente atractivo”.

También hemos visto ejemplos en los que se remodelaba la estructura facial githyanki de Lae’zel para darle una nariz con forma más humana.

Las reacciones de los jugadores a estos cambios han sido notablemente negativas: “Mods como este me enfadan irracionalmente“, diho uno.

“Al fin y al cabo, no me importa que la gente use esos mods. Es su juego. Da igual. Pero cada vez que lo veo me estremezco un poco. En plan: ‘¿Qué te han hecho?“, comentó otro.

Otro jugador comparó el mod con un retoque facial de K-pop: “Minthara ya es preciosa. Realmente odio los mods insta-baddie para acompañantes y personalmente no cambiaría su apariencia“.

¿Y tú qué opinas? ¿Te parecen bonitos estos mods? Recuerda que puedes seguir leyendo más contenido de BG3 en DexertoES.

