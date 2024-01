Jugadores de Baldur’s Gate 3 están devastados porque no pueden tener romance con este compañero

Muchos jugadores de Baldur’s Gate 3 creen que Larian se equivocó al no dar a un compañero clave la oportunidad de tener un romance con Tav, pero no todos los fans están de acuerdo.

El romance es un aspecto clave de Baldur’s Gate 3. Aunque los personajes tengan un renacuajo Azotamentes en el cerebro que amenaza con destruir todo lo que aprecian en cualquier momento, y el destino de Baldur’s Gate esté en sus manos, siempre hay tiempo para un poco de amor.

Para muchos, el romance no sería tan importante si los compañeros no fueran tan adorables. Al fin y al cabo, ¿cómo no enamorarse del increíble pelo de Astarion, de la divertidísima personalidad de Shadowheart y de Karlach, bueno, de todo? Sin embargo, hay un compañero clave que no se puede enamorar, y muchos jugadores creen que Larian ha perdido una oportunidad clave.

Los jugadores de Baldur’s Gate 3 creen que un compañero clave debería tener opción de romance

Un usuario compartió su frustración en Reddit: “¿Por qué no puedo tener un romance con Jaheira? Bro ella me gusta y no puedo tener un romance en absoluto. Es realmente triste.”

Jaheira es una compañera clásica de los anteriores juegos de Baldur’s Gate y ha sido muy querida a lo largo de la franquicia. Sin embargo, en Baldur’s Gate 2, tras la pérdida de su marido, podías enamorar a la popular semielfa, por lo que muchos se preguntan por qué no pueden hacerlo en este juego.

Mientras que el autor estaba convencido de que debería haberse añadido, los comentarios estaban divididos. Un usuario explicó que “quería lo mismo“, utilizando su “gran sentido del humor y convicción” como sus principales cualidades adorables.

“También me decepcionó porque es la que más me gusta. Tiene mucha actitud y confianza, pero no es ingenua como Karlach puede ser a veces“, destacó otro usuario, encontrando a Jaheira como una de las compañeras más sabias y maduras.

Sin embargo, al ser un poco más madura y sabia, muchos no la veían como una compañera romántica: “Es una de mis favoritas, aunque la prefiero como una especie de mejor amiga. Me recuerda literalmente a mi hermana mayor, con la que estoy muy unida, pero por la que me resultaría raro tener un romance.”

Curiosamente, un usuario explicó cómo “Swen dijo en una entrevista que hablaron de ello, pero al final fue algo que decidieron no hacer porque el contenido del juego ya se estaba expandiendo sin control.” Esta entrevista tuvo lugar con IGN, donde Swen Vincke, director de Larian Studios, destacó que simplemente “se les acabó el tiempo.”

Quién sabe, con todos los parches y añadidos al juego, puede que los jugadores de Baldur’s Gate 3 acaben teniendo una cita con esta malvada semielfa.