Jugadores de Baldur’s Gate 3 explican por qué el compañero menos popular apenas se usa

Los jugadores de Baldur’s Gate 3 han señalado por qué el compañero menos popular del juego no es del agrado de tantos aventureros, y no es solo porque sustituya a Minthara.

Ser un compañero en Baldur’s Gate 3 es un trabajo duro. No solo tienes que seguirle el ritmo a un jugador errático con el que estás programado para flirtear, sino que también existe la posibilidad de que un personaje de Ansia Oscura te mate cuando menos te lo esperes.

Para empeorar las cosas, todos los compañeros compiten entre sí por el afecto del jugador, y los que tienen la mala suerte de ser expulsados del grupo quedan relegados al campamento para siempre.

Con tantos personajes entre los que elegir, es natural que algunos no lleguen a ser seleccionados, y parece que la comunidad de Baldur’s Gate 3 se decantó por un compañero en particular como el menos popular.

Halsin se corona como el compañero menos popular de Baldur’s Gate 3

Por desgracia para el hombre del Oso Druida, los foros de Baldur’s Gate 3 están llenos de calumnias sobre Halsin. Esto hace que sea difícil situarlo en otro lugar que no sea el último.

Un jugador explicó por qué no era tan atractivo como otros compañeros: “sus reacciones y su actitud. No consigo que me caiga bien.”

Otro jugador lo achacó a que Halsin era muy simpático en la vida real, pero menos interesante para un juego.

“Halsin y Wyll son dos personas que me gustarían en la vida real, pero que resultan aburridas como compañeros en un juego. Los personajes más interesantes son siempre personas que odiarías en la vida real. Dejaría de hablar con Astarion o Mizora a los cinco minutos en la vida real, pero en el juego no me canso de ellos.”

Wyll fue otro de los compañeros menos populares, ya que Astarion y Shadowheart ocuparon los primeros puestos para la mayoría de los jugadores.