Los jugadores de Baldur’s Gate 3 quieren que se añada un elemento extra al final del juego

Los jugadores de Baldur’s Gate 3 exigen que se añada un elemento extra al final del juego para dar por concluido el RPG.

Desde su salida de Acceso Anticipado, Baldur’s Gate 3 ha arrasado en el mundo de los videojuegos. Sus excelentes críticas y los constantes elogios de los jugadores le han ayudado a alcanzar el estatus de leyenda.

Todo ello gracias a sus entrañables compañeros, su conmovedor argumento y su atractiva jugabilidad.

Sin embargo, ningún juego es realmente perfecto, y siempre habrá elementos que los jugadores quieran eliminar, añadir o simplemente cambiar por completo.

El final es uno de esos casos, y los jugadores piden que se añada un elemento extra para hacerlo más conmovedor.

Los jugadores de Baldur’s Gate 3 piden un añadido al final del juego

Al publicar su opinión en el Reddit de Baldur’s Gate 3, un usuario rogó a Larian que “por favor, añadiera una fiesta final en la zona de Ciudad Alta“.

Hay ciertos spoilers, así que si no has llegado al final, no leas este artículo aún.

Y continuó explicando su petición: “Me decepcionó mucho que no hubiera nada después del combate final, ni siquiera una fiesta para mezclarse con todo el mundo. Pasamos tanto tiempo juntos que me entristeció que se fueran sin una fiesta y sin poder hablar con ellos de sus planes para el futuro“.

“También como bardo….por el amor de Baldur’s Gate, dejadme subir al escenario y cantar, dejadme tener un momento similar al que tuvo Alfira en el primer acto. Sí, quiero que mi personaje jugador no sólo hable, sino que cante en esta ocasión trascendental“.

¿Qué están pidiedo los jugadores de BG3?

Al final de la misión de la Arboleda de los Druidas, los jugadores disfrutan de una fiesta genial en la que pueden hablar con sus compañeros, los teiflings que han salvado y cualquier otra persona que les apetezca.

Es una forma fantástica de tomarse un respiro en el juego, sobre todo cuando te deleitas con el canto de Alfira.

Pero ahora, los jugadores piden una fiesta similar para cerrar perfectamente el juego tras el combate final.

Poco después de la publicación, quedó claro que muchos estaban de acuerdo con la declaración del jugador, y así expresaron lo decepcionados que estaban con el final.

“El final me fastidia de verdad“, explicaba un usuario, destacando que “me da la sensación de que he pasado por tanto y he invertido tantas horas para… ninguna recompensa“. En este caso, una fiesta sería el final y la recompensa perfectos.

Otros expresaron lo mucho que les gustaba la idea del póster, explicando lo perfecta que sería para terminar las historias de los compañeros: “¡Me encantaría! Que sea por la noche, para que incluso un Astarion no ascendido pueda asistir. Es tan deprimente ver cómo… huye hacia las sombras mientras el sol le quema la piel si no está enamorado“.

Al final, este sentimiento se repite entre muchos jugadores, con toneladas preguntándose por qué hay una fiesta tan grande después de salvar a los Tieflings pero tan poca celebración al final del juego.