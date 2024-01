Jugadores de Baldur’s Gate 3 revelan cómo sobrevivirían a su mundo si fuera real

El mundo de Baldur’s Gate 3 es bastante amplio, además, brinda a los jugadores muchísimas opciones que pueden cambiar por completo el rumbo de la historia. Debido a todo esto muchas personas se están preguntándo cómo sobrevivirían a este mundo creado por Larian en caso de ser real y acá te vamos a contar algunas de las ingeniosas formas en que lo harían.

El mundo en el que podemos sumergirnos en Baldur’s Gate 3 está lleno de maravillas y peligros, que afortunadamente no pueden afectarte enla vida real. Gracias a esto, muchos jugadores prueban su valentía realizando hazañas ingeniosas, pero todo esto desde la seguridad del otro lado de la pantalla.

Sin embargo, ¿qué pasaría si los héroes fueran sustituidos por los jugadores que los controlan y se dejaran caer en el peligroso mundo de Baldur’s Gate 3? He aquí lo que opina la comunidad sobre toda esta idea.

Jugadores de Baldur’s Gate 3 discuten cómo sobrevivirían a su mundo si fuera real

La discusión de este tema lo tuve el usuario de Reddit, tocksarethewoooorst. El usuario se cuestionaba: “Si te metieran a ti mismo en Baldur’s Gate 3, ¿hasta dónde crees que llegarías?“. Y continuó: “Personalmente, tengo una fuerza de 6 en un buen día y cada estadística es mi estadística de descarga. Y tengo el carisma y la capacidad de liderazgo de una zanahoria. Así que probablemente acabaría siendo uno de los muchos esqueletos sin nombre de la playa. Si tuviera la suerte de salir del nautiloide“.

Muchos jugadores encontraron intrigante esta conversación y decidieron unirse a ella. Uno de ellos comentó: “La gran mayoría de la gente no habría muerto durante el tutorial del Nautaloid, si no antes incluso de empezar el juego“. Otro usuario añadió: “Yo, sin ninguna habilidad con las armas y con el cuerpo empapado de un padre de mediana edad, definitivamente no sobreviviría ni despertando en ese mundo“.

Larian Studios

Otro usuario dijo: “Yo sería la esposa del campamento. Dejadme en el campamento y que cargue con vuestras tiendas. Escucharé vuestros problemas y cocinaré y esas cosas, pero por favor no me obliguéis a hacer nada peligroso porque moriré en dos segundos“. Por último, uno de los jugadores dijo: “Odio interpretar a hechiceros, pero si me metieran a mí en Faerûn de esa manera….sí, quizá lo reconsideraría“.

Por lo tanto, se puede afirmar que la mayoría de los jugadores no confían tanto en su destreza en combate.

Es probable que sus posibilidades de supervivencia no sean las más adecuadas, o que sus destrezas de lucha sean nulas. Por eso la gran mayoría prefiere quedarse tranquilos en sus tiendas de campaña. Si se les pide que salgan al exterior, acabarán sin vida.

¿Qué harías vosotros? ¡Sin duda no es nada fácil de imaginar!