Jugadores de Baldur’s Gate 3 sorprendidos tras este diálogo de Halsin

Una conversación entre Gale y Halsin de Baldur’s Gate 3 tiene a los jugadores impresionados ya que creen que el Druida podría ser uno de los personajes “más salvajes” del juego a raíz de todo esto.

Los jugadores de Baldur’s Gate 3 están dándose cuenta que Halsin es más frío de lo que aparenta. Esto luego de que un jugador de BG3 conocido como ‘Sanguinarian1‘ compartió en Reddit un momento bastante divertido con Halsin. El jugador lo calificó como uno de sus “diálogos favoritos del juego“.

En una conversación con Gale, Halsin se niega a dar consejos románticos al Mago, diciendo: “Dar consejos sobre asuntos del corazón sería como cambiar de botas: lo que a mí me sienta bien puede no quedarte bien a ti“.

Gale comprende su reticencia y le dice: “Al menos no me has dicho que ‘sea yo mismo‘”, pero es en ese momento cuando Halsin le contesta: “Oh, no, ni pensarlo. Ese puede ser un consejo francamente cruel en ciertos casos“.

Los jugadores han quedado impresionados por esta respuesta de Halsin que implica que le está diciendo a Gale que no sea él.

“El puede llegar a ser salvaje pero selectivamente“, comentó un jugador. Este añadió luego: “puede parecer un tipo muy tranquilo y bien comportado… hasta que saca las garras“.

“Ese hombre es una bestia con las quemaduras que lanza“, dijo otro.

Otros señalaron que Halsin realmente da algunos buenos consejos a lo largo del juego, especialmente en temas como el liderazgo, lo que es apropiado para un viejo y sabio druida como él.

Independientemente de lo mal que le haya sentado esta frase al pobre Gale, algunos encontraron valor en las palabras de Halsin. Un jugador comentó: “Un personaje de videojuego da mejores consejos románticos que cualquiera que haya conocido en la vida real. Qué triste“.

Es muy interesante conocer todo lo que Baldur’s Gate sigue ofreciendo luego de haber sido lanzado hace algunos cuantos meses.