Jugadores de Baldur’s Gate 3 están tristes por personajes que no devuelven el flirteo

Baldur’s Gate 3 está repleto de personajes con los que el jugador puede desarrollar relaciones complejas y orgánicas, pero eso no es suficiente para algunas personas que quieren algo más.

A pesar del gran número de compañeros y miembros del grupo en Baldur’s Gate 3, hay aún más NPC a lo largo de los tres actos del juego que, por desgracia, no responderán a ninguno de los avances del jugador.

Es lógico que haya algunos personajes que puedan resistirse al carisma incorporado con el que vienen equipados todos los protagonistas de Baldur’s Gate, pero eso no ha impedido a algunos jugadores teorizar sobre cómo sería enamorar a algunos de los NPC menos apreciados. Algunos de ellos son un poco raros.

Jugadores de Baldur’s Gate 3 discuten sobre NPCs que no responden a flirteos

Los jugadores acudieron al subreddit oficial de Baldur’s Gate 3 para debatir con cuál de los personajes con los que no se podía salir les rompió más el corazón. Sin embargo, parece que algunos de ellos no estaban disponibles para el romance por una buena razón…

Uno de los personajes más mencionados fue Abdirak, el sádico adorador del dios del dolor con el que te topas por primera vez en el Campamento Goblin del primer acto.

Otro de los personajes menos morales fue Gortash: “principalmente porque le pone voz Jason Isaacs y no me da miedo admitir que simpatizo mucho con ese hombre“, dijo un usuario.

Y hablando de voces, la Narradora fue el personaje más mencionado (?) de la lista. Obviamente, no se puede tener un romance con ella porque no tiene cuerpo físico, aunque teniendo en cuenta que es el mismo juego que te permite acostarte con un oso, esto no tiene por qué ser un problema.

