Larian Studios rompe el silencio sobre la polémica del “contenido recortado” de Baldur’s Gate 3 con una nueva hoja de ruta

Larian Studios ha salido al paso de la polémica sobre el “contenido recortado” que rodea a Baldur’s Gate 3 desde su lanzamiento en agosto.

Baldur’s Gate 3 ha cosechado elogios de la crítica con una puntuación de 96 en Metacritic, pero también se ha enfrentado a su buena dosis de críticas en las últimas semanas.

Los jugadores se han mostrado especialmente críticos con el tercer acto del juego, que se ha visto empañado por problemas de rendimiento y fallos. Los mineros de datos también han descubierto elementos que parecen haber sido eliminados, lo que ha provocado debates sobre la integridad del juego.

En una reciente actualización de la comunidad, Larian Studios no se limitó a reconocer estas preocupaciones, sino que trazó una hoja de ruta exhaustiva que promete no sólo correcciones, sino también mejoras significativas.

El término “contenido recortado” se ha convertido en un eslogan para una serie de problemas que los jugadores tienen con el juego, desde arcos argumentales incompletos con personajes como Karlach y Minthara hasta zonas enteras inaccesibles como la Ciudad Superior de Baldur’s Gate. Larian Studios clasificó estas preocupaciones en tres pilares principales: Rendimiento, Errores y Experiencia de Usuario (UX).

Sin embargo, el estudio reveló que algunos problemas etiquetados como “contenido recortado” son en realidad errores. Por ejemplo, algunas reacciones de los compañeros a los acontecimientos del mundo no se activaban como estaba previsto, lo que llevó a los jugadores a pensar que se trataba de omisiones deliberadas. Larian asegura que se trata de fallos que están trabajando activamente para rectificar.

El rendimiento, especialmente en el Acto 3, ha sido otro punto delicado. El próximo Parche 2 de Larian promete introducir grandes mejoras de rendimiento en todos los aspectos, con especial atención al Acto 3. Se trata de una buena noticia para los jugadores que consideraban que las últimas fases del juego carecían de la pulcritud de los primeros actos.

Larian Studios también aprovechó la oportunidad para aclarar que no todo el contenido descubierto a través de la minería de datos estaba destinado a estar en el producto final. “Lo que se ha analizado no es realmente contenido recortado, sino contenido que no queríamos publicar porque pensábamos que no funcionaba”, declaró el estudio.

El estudio también está respondiendo a los comentarios de los jugadores ampliando los epílogos, empezando por un nuevo final opcional para Karlach, dándole “el final que se merece”.