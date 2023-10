Llave quemada en Baldur’s Gate 3: dónde encontrarla y qué cofre abre

Tu viaje por Baldur’s Gate 3 te llevará a encontrar todo tipo de llaves que abren todo tipo de cofres, y por ello seguro que te preguntas dónde está la Llave quemada. Aquí te mostramos dónde encontrar esta llave y qué puedes llevarte por ello.

Baldur’s Gate 3 tiene infinidad de secretos, caminos, cuevas y misiones secundarias que has podido pasar por alto simplemente por no fijarte en algún detalle. Uno de esos detalles es la Llave quemada, que puedes encontrar en el juego en una determinada cueva.

En esta guía te explicamos dónde encontrar esta llave en concreto y cómo evitar morir en el intento. Sigue leyendo para saber qué cofre de Baldur’s Gate 3 abre la Llave quemada.

Dónde encontrar la llave quemada en Baldur’s Gate 3

Larian Studios

La llave quemada se encuentra en una de las cuevas próximas a la Arboleda Esmeralda, hogar de los Druidas a los que conocerás en el Acto 1. Si has visto a Sazza, hayas decidido liberarla o no, y has explorado la zona en la que se encuentra la goblin, verás una especie de cueva al fondo a la que no puedes llegar aparentemente.

Tienes dos opciones para acceder. Puedes saltar desde aquí y entrar por la puerta de piedra que se ve en la imagen. O puedes buscar la otra entrada de la cueva. Para ello, tienes que salir de la Arboleda Esmeralda y dirigirte hacia la izquierda del mapa. Puedes ver la ubicación exacta en la siguiente imagen:

Larian Studios

Personalmente recomiendo esta segunda entrada, ya que dentro de la cueva no solo encontrarás trampas (que pueden desactivarse fácilmente interactuando con las runas), sino que habrá un grupo de goblins esperándote. Si accedes desde este lado, podrás acabar fácilmente con el arquero en más alta posición y hacerte con su ubicación ventajosa.

Con ello, podrás rescatar a uno de los Druidas de la Arboleda que había sido capturado.

Ahora, para encontrar la llave quemada, tendrás que buscar un cadáver en una “isla” dentro de la cueva. Usa a un solo personaje para saltar a ese lado y registrar el cuerpo.

Larian Studios

Finalmente, el cofre que abre la llave quemada se puede encontrar a la derecha de la segunda entrada. Es fácil llegar a él, ya que cerca verás un montón de cajas que te llamarán la atención. Si no tienes la llave, el cofre activará una trampa.

Al abrirlo, recibirás el bastón Trampa de la naturaleza entre otras recompensas.

Eso es todo sobre la Llave quemada en Baldur’s Gate 3, esperamos que esta guía te haya servido bien.