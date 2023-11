Los compañeros de Baldur’s Gate 3 tienen algunas opiniones inesperadas y divertidas

Resulta que tus compañeros de Baldur’s Gate 3 pueden ser bastante juiciosos con sus opiniones. Afortunadamente, esto lleva a algunos resultados entretenidos.

Cada uno de tus compañeros de Baldur’s Gate 3 tiene sus motivaciones, su trasfondo y su alineación moral. Como tales, van a tener algunas reacciones variadas a los tipos de travesuras en las que te veas envuelto durante tu viaje.

La mayoría de las veces, las reacciones de los compañeros son bastante predecibles. Las decisiones clave durante las misiones principales te llevarán a tomar partido por un miembro del grupo en detrimento de otro. Incluso puedes tomar decisiones que hagan que ciertos personajes no puedan ser reclutados.

Los jugadores de Baldur’s Gate 3 se divierten con las extrañas opiniones de sus compañeros

Dicho esto, la moralidad de los compañeros no siempre es tan blanca y negra. Como comentaron los jugadores de r/BaldursGate3, hay muchos ejemplos divertidos de compañeros que desaprueban tus decisiones de formas absurdas o sorprendentes.

“Shadowheart -una buena chica de iglesia que salva inocentes y reza todos los días- desaprobó que me negara a bombardear un campo de trabajo de gnomos… Estaba tan confusa“, empezó un jugador. Por supuesto, Shadowheart no siempre estaba de acuerdo con Selune.

Al principio del juego es una devota seguidora de Shar, y se enfada bastante si le pones un ídolo de Selune en su inventario en el primer acto. Su reacción es una de las favoritas de los comentaristas: “Voy a ser sincero, mi aprobación con ella era lo suficientemente buena como para que me encantara regañarla por lo de Selune, he puesto esa estatua en su inventario cada vez que he jugado.”

Otro ejemplo fue el de Astarion metiendo la pata y enterándose al consignar a un jugador “tomando la Sangre de Lathlander antes de desactivar la [Lanza Solar]. Astarion lo aprueba cuando lo tomas, pero seguro que lo desaprueba cuando lo dejas para que lo aplasten.”

En algunos casos, la objeción de tu compañero a tus decisiones está bien fundamentada en su lore. Sin embargo, el hecho de que Larian incluyera esta situación en primer lugar sigue divirtiendo a los fans.

Si un jugador intenta ligar con la patrona de Wyll, Mizora, no le hace mucha gracia: “Decirle a Mizora que está buena. Wyll lo desaprueba. Vamos hermano, lo está y lo sabes.” Naturalmente, no le gusta nada que vayas un paso más allá y te enamores de ella.

