Los jugadores de Baldur’s Gate 3 descubren qué clase tiene el diálogo más arrogante

Baldur’s Gate 3 tiene un montón de clases y razas entre las que elegir, pero los jugadores han identificado qué clase tiene el diálogo más arrogante.

La flexibilidad de Baldur’s Gate 3 es lo que lo hace tan exitoso como juego de rol. Si quieres tomar un camino malvado, ahí lo tienes, y el juego no te juzgará por ello.

Pero, ¿y si no te interesara hacer el mal? ¿Y si sólo quisieras jugar a ser alguien engreído?

Cada clase, raza y trasfondo aporta un diálogo único que aparece aquí y allá dependiendo de la situación, y los jugadores han descubierto qué clase soltará las ocurrencias más arrogantes: el Hechicero.

El Hechicero se corona como la clase “más arrogante” en Baldur’s Gate 3

Pensando en ello, probablemente no sorprenda que la clase mágica basada en el carisma sea considerada la más arrogante. Está claro que debe haber algo en los dones mágicos inherentes que infla su ego.

Un jugador resumió este sentimiento a la perfección en el subreddit de Baldur’s Gate 3, donde recomendó la clase a cualquiera que quisiera interpretar a un protagonista arrogante.

“El Hechicero es la mejor clase para un protagonista arrogante. Me encantan los diálogos de hechicero; mi favorito es cuando conoces a la señora del peaje y te pregunta ‘¿Qué traes? Y puedes responder con ‘Puros arcanos no adulterados’, como si no fuera tan grave. Probablemente sea mi clase favorita.”

Otro jugador compartió un escenario en el que su personaje hechicero se metió en una acalorada pelea con Jaheira debido a las opciones de diálogo adicionales.